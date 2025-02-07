С организаторов «Игр будущего» пытаются взыскать более 530 млн рублей

Организатор международного турнира «Игры будущего», прошедшего в Казани в начале 2024 года, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (ДССП), не может рассчитаться с подрядчиками. В настоящее время к организации предъявлено 15 исков на общую сумму свыше 530 млн рублей, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел (КАД) и «СПАРК-Интерфакс».

Долги ДССП включают: 54,8 млн рублей ООО «Дабл ю экспо» за техническое обеспечение площадки «Битвы роботов», 30,1 млн рублей ООО «Сайберия» за потоковые трансляции, 53 млн рублей ООО «Электроник машрум» за визуальное оформление, 72,4 млн рублей ООО КА «Има-пресс» за медийную поддержку, 1,7 млн рублей «Ростелеком» за связь и 202 млн рублей «Матч ТВ».

В «Дабл ю экспо» изданию сообщили, что ДССП препятствует взысканию задолженности через суд. Глава компании Алексей Южаков подтвердил информацию RB.RU. «Мы не думали что, принимая контрактные обязательства и выполняя их порядочно и в полном объеме можно оказаться в ситуации, когда твои услуги не оплачиваются со стороны контрагента, собственником которого является государство», — заявил он.

По информации КАД, в суде ответчик ссылался на несвоевременные выплаты из федерального бюджета. Решения о взыскании долгов с ДССП вступили в силу только по нескольким делам, остальные находятся на рассмотрении или ожидают вступления в законную силу, сообщила «Ведомостям» адвокат Екатерина Токарева.

Игры проходили под патронажем вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, Минспорта России и минспорта Республики Татарстан, с финансированием в размере не менее 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 1 млрд рублей из регионального бюджета.

Фото на обложке: Roman Kosolapov / Shutterstock / FOTODOM