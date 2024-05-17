TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео, «Тинькофф» решил запустить QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ, Основатель «МойОфиса» Дмитрий Комиссаров создал компанию для разработки BIOS-решений и другие события 17 мая.

TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео, «Тинькофф» запустит QR-код для оплаты: главное 17 мая