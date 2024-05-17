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TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео, «Тинькофф» запустит QR-код для оплаты: главное 17 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео, «Тинькофф» решил запустить QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ, Основатель «МойОфиса» Дмитрий Комиссаров создал компанию для разработки BIOS-решений и другие события 17 мая.

TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео, «Тинькофф» запустит QR-код для оплаты: главное 17 мая

Финансы

  • ПСБ запустил трансграничные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах.

Бизнес

  • Российские торговые центры (ТЦ) полностью заместили ушедшие зарубежные бренды. Их места в основном заняли отечественные марки и частично арендаторы из Азии.
  • Основатель «МойОфиса» Дмитрий Комиссаров создал компанию для разработки BIOS-решений — ООО «Биос-защита». Сумма инвестиций — 30 млн рублей, до конца года планируется вложить до 80 млн рублей

Сервисы и технологии

  • TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео. Функция доступна ограниченному числу пользователей.
  •  «Тинькофф» решил запустить QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ. Он появится на всех терминалах банка в течение 2024 года.

Фото на обложке: Unsplash

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