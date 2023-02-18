По официальным данным, число зарегистрированных безработных в РФ сократилось на треть, посол КНР в Москве сообщил, что Китай планирует увеличить количество регулярных и чартерных рейсов в Россию, Bloomberg прочит конец эпохи инвестиционных виз в Европе, Microsoft ограничивает Bing Chat, а RB продолжает следить за ключевыми новостями в сфере предпринимательства в стране и мире.

Снижение числа безработных в РФ, рост количества рейсов из Китая: главное для бизнеса 18 февраля