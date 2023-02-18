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Снижение числа безработных в РФ, рост количества рейсов из Китая: главное для бизнеса 18 февраля

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

По официальным данным, число зарегистрированных безработных в РФ сократилось на треть, посол КНР в Москве сообщил, что Китай планирует увеличить количество регулярных и чартерных рейсов в Россию, Bloomberg прочит конец эпохи инвестиционных виз в Европе, Microsoft ограничивает Bing Chat, а RB продолжает следить за ключевыми новостями в сфере предпринимательства в стране и мире.

Снижение числа безработных в РФ, рост количества рейсов из Китая: главное для бизнеса 18 февраля
  • Число зарегистрированных безработных в РФ на конец 2022 года составило 564 тыс. человек (на 30% меньше, чем в 2021 году).
  • Департамент предпринимательства и инновационного развития сообщил, что в 2022 году 1,5 тыс. предпринимателей стали участниками программы «Сделано в Москве» и представили на медиаресурсах проекта более 10 тыс. произведенных в столице товаров.
  • ЦБ РФ вместе с МВД и Минцифры прорабатывает возможный вариант подачи заявления о хищении средств мошенниками со счетов в банках через «Госуслуги».
  • Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее «Газпром нефти» приобрести долю Shell в проектах «Салым Петролеум» и «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз».
  • Microsoft ограничивает Bing Chat до 5 ответов сессию и 50 вопросов в день, чтобы избежать «неуместных взаимодействий» (чат уличили в оскорблениях и манипуляциях в рамках длительных диалогов).
  • Bloomberg: эпоха «золотых виз» в Европе подходит к концу. Хотя страны и хотят привлекать инвестиции, они не могут позволить появления привилегированного слоя иностранцев, пока не решены многие вопросы местного населения.
  • Посол КНР в Москве сообщил, что Китай намерен увеличить число регулярных и чартерных рейсов в Россию, в том числе за счет своего авиапарка.
  • Twitter закрыл два из трех индийских офисов с целью сокращения расходов, персонал просят работать из дома.

Фото на обложке: Unsplash

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