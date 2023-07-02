Пока инвесторы выводят средства из европейских фондов в пользу американских, как утверждает Bank of America, а президент Грузии призывает внимательнее относиться к русским бизнесменам, компания Alef Aeronautics объявляет старт предзаказов на летающий электромобиль. Сегодня RB с особым увлечением следит за новостями предпринимателей со всего мира.

Предзаказ летающего электрокара, новости Twitter и Bluesky, предпочтения инвесторов: главное для бизнеса 2 июля