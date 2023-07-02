Предзаказ летающего электрокара, новости Twitter и Bluesky, предпочтения инвесторов: главное для бизнеса 2 июля

Пока инвесторы выводят средства из европейских фондов в пользу американских, как утверждает Bank of America, а президент Грузии призывает внимательнее относиться к русским бизнесменам, компания Alef Aeronautics объявляет старт предзаказов на летающий электромобиль. Сегодня RB с особым увлечением следит за новостями предпринимателей со всего мира.
- С начала 2023 года инвесторы вывели из европейских фондов в пользу американских $27 млрд (Bloomberg со ссылкой на Bank of America).
- Сеть благотворительных фондов Джорджа Сороса на фоне передачи бизнеса сыну бизнесмена сократит не менее 40% персонала по всему миру (Bloomberg).
- Президент Грузии призвала усилить контроль «над этими российскими бизнес-инвесторами, иногда это русские из России, иногда русские с Кипра, иногда русские из Израиля» и «категорически блокировать» предоставление им гражданства.
- В России за полгода биржевые цены на бензин выросли на 50%, например, Аи-92 подорожал до 57,785 тыс. рублей за тонну (данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).
- Впервые с лета 2022 года в РФ снизилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках — за последний месяц она упала на 0,5-1%.
- В маей-июне в России на треть в сравнении с прошлым годом выросли продажи малогабаритных чемоданов, по размеру соответствувющих ручной клади («РИА Новости» со ссылкой на «Платформу ОФД»).
- Вслед за сокрытием постов от незарегистрированных пользователей Twitter установил лимиты просмотра и для владельцев аккаунтов. Изначально Маск ограничил просмотры 6 тыс. постами для для верифицированных пользователей, 600 постами для неверифицированных и 300 для новичков. Затем лимиты были скорректированы до 10 тыс., 1 тыс. и 500 соответственно.
- На фоне этих новостей децентрализованная социальная сеть Bluesky, конкурент Twitter, «временно» приостановила регистрации, чтобы решить проблемы с производительностью из-за притока новых пользователей.
- А калифорнийская компания Alef Aeronautics объявила старт предзаказов на летающий электромобиль Model A.
Фото на обложке: alef.aero
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