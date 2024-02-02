Synergetic планирует IPO, Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель: главное 2 февраля

Карина Пардаева
Synergetic планирует выход на IPO, минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель, «Автотор» намерен запустить серийное производство электрокаров и другие события 2 февраля.
Synergetic планирует IPO, Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель: главное 2 февраляКарина Пардаева
Бизнес
- Российский производитель экологических моющих и косметических средств Synergetic планирует выход на IPO. В компании сообщили, что это произойдет за пределами 2024 года.
Финансы
- Банкиры попросили исключить их из числа каналов передачи заявлений клиентов на самозапрет получения кредитов. Банкиры опасаются затрат на доработку инфраструктуры, а также рисков злоупотреблений со стороны своих сотрудников, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель. Она должна упростить работу пользователей с порталом. Для этого тестируются YandexGPT и GigaChat.
Транспорт
- Калининградский «Автотор» намерен запустить серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году. Первые образцы покажут в этом году.
Фото на обложке: Mameraman /
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