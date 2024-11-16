На российский потребительский рынок к октябрю вышло 20 международных брендов

С января по октябрь текущего года на российский потребительский рынок вышло 20 международных брендов — в основном азиатских, стремящихся занять нишу ушедших европейских и американских марок. Наиболее широко представлены сегменты fashion и техники и электроники.

Под данным консалтинговой компании CORE.XP, на которую ссылается Ъ, больше всего новых брендов приходит из Китая и Южной Кореи (HEA, Balabala, Baasploa, Ellasay) — всего 11 сетей, что увеличило долю стран до 55%.

IBC Real Estate добавляет, что среди новых азиатских марок лидирует fashion-сегмент (69%). Востребована также техника и электроника.

Бренды из Турции тоже появляются на рынке, но их доля сократилась до 10%: в РФ появилось только две новые сети — Chakra и Mai Collection. Страны СНГ тоже снизили темпы проникновения на российский рынок — до 4% в общей доле.

Для сравнения: в 2023 году в Россию пришли 22 новые марки, причем как раз из Турции и ЕС. Южнокорейский бренд тогда появился лишь один — одежда и обувь inni. Компании ЕС не пропали с горизонта полностью, их доля составляет 25%, и тут тоже есть новички — например, итальянские сети Parpa и Rinascimento и испанская Bimba y Lola.

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