На российский потребительский рынок к октябрю вышло 20 международных брендов

С января по октябрь текущего года на российский потребительский рынок вышло 20 международных брендов — в основном азиатских, стремящихся занять нишу ушедших европейских и американских марок. Наиболее широко представлены сегменты fashion и техники и электроники.
- Новости
Под данным консалтинговой компании CORE.XP, на которую ссылается Ъ, больше всего новых брендов приходит из Китая и Южной Кореи (HEA, Balabala, Baasploa, Ellasay) — всего 11 сетей, что увеличило долю стран до 55%.
IBC Real Estate добавляет, что среди новых азиатских марок лидирует fashion-сегмент (69%). Востребована также техника и электроника.
Бренды из Турции тоже появляются на рынке, но их доля сократилась до 10%: в РФ появилось только две новые сети — Chakra и Mai Collection. Страны СНГ тоже снизили темпы проникновения на российский рынок — до 4% в общей доле.
Для сравнения: в 2023 году в Россию пришли 22 новые марки, причем как раз из Турции и ЕС. Южнокорейский бренд тогда появился лишь один — одежда и обувь inni. Компании ЕС не пропали с горизонта полностью, их доля составляет 25%, и тут тоже есть новички — например, итальянские сети Parpa и Rinascimento и испанская Bimba y Lola.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Как самозанятому стать ИП»
- 1 СМИ узнали об обысках в офисах Netflix во Франции и Нидерландах
- 2 «Юникредит Банк» с 1 ноября прекратит начислять проценты по единственному накопительному счету
- 3 Маск тратит рекордные суммы на охрану, Китай советует автопрому не вкладывать в РФ: главное для бизнеса 14 сентября
- 4 В Европе ограничивают работу Airbnb — помогает ли это сдержать цены на жилье?
ВОЗМОЖНОСТИ
17 ноября 2024
18 ноября 2024
18 ноября 2024