Bloomberg: Prada договорилась о покупке Versace за €1,5 млрд

Итальянский модный дом Prada договорился о приобретении Versace за €1,5 млрд у холдинга Capri Holdings Ltd., сообщили осведомленные источники Bloomberg. По их словам, сделка может быть закрыта до конца марта.

Переговоры между компаниями продвигаются, поскольку первоначальная проверка не выявила никаких рисков, отметили собеседники агентства. При этом сроки и сумма сделки могут измениться, а обсуждения сорваться, отметили они.

В Capri Holdings Ltd., который купил Versace в 2018 году примерно за €1,8 млрд, на запрос Bloomberg не ответили. В Prada отказались комментировать информацию о сделке.

О том, что Prada рассматривает возможность покупки Versace, в начале января сообщили источники газеты Il Sole 24 Ore и Reuters. Они говорили, что Capri Holdings Ltd. начала задумываться о продаже бренда после срыва сделки на $8,5 млрд с американской Tapestry, в рамках которой компании планировали объединиться.

По данным Reuters, Capri Holdings Ltd. также рассматривала продажу бренда Jimmy Choo. В 2023 году покупкой Versace и Jimmy Choo интересовались нидерландская холдинговая компания Exor и французский производитель одежды Kering.

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