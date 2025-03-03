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Bloomberg: Prada договорилась о покупке Versace за €1,5 млрд

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Итальянский модный дом Prada договорился о приобретении Versace за €1,5 млрд у холдинга Capri Holdings Ltd., сообщили осведомленные источники Bloomberg. По их словам, сделка может быть закрыта до конца марта.

Bloomberg: Prada договорилась о покупке Versace за €1,5 млрд
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Переговоры между компаниями продвигаются, поскольку первоначальная проверка не выявила никаких рисков, отметили собеседники агентства. При этом сроки и сумма сделки могут измениться, а обсуждения сорваться, отметили они.

В Capri Holdings Ltd., который купил Versace в 2018 году примерно за €1,8 млрд, на запрос Bloomberg не ответили. В Prada отказались комментировать информацию о сделке.

  • О том, что Prada рассматривает возможность покупки Versace, в начале января сообщили источники газеты Il Sole 24 Ore и Reuters. Они говорили, что Capri Holdings Ltd. начала задумываться о продаже бренда после срыва сделки на $8,5 млрд с американской Tapestry, в рамках которой компании планировали объединиться.
  • По данным Reuters, Capri Holdings Ltd. также рассматривала продажу бренда Jimmy Choo. В 2023 году покупкой Versace и Jimmy Choo интересовались нидерландская холдинговая компания Exor и французский производитель одежды Kering.

Фото на обложке: ArDanMe / Shutterstck / FOTODOM

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