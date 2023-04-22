Пока Москва и Токио договариваются об условиях добычи морской капусты на Курилах, а правительство РФ упрощает процедуру внесудебного банкротства для физлиц, Tesla выигрывает судебный процесс о ДТП с участием автопилота (он невиновен), Google сворачивает строительство огромного кампуса, Microsoft инвестирует в Японию, а Казахстан в разы увеличивает экспорт нефти. RB продолжает следить за самыми интересными инфоповодами для предпринимателей.

Рост прибыли банков, победа Tesla в суде, возвращение «2ГИС» в App Store: главное для бизнеса 22 апреля