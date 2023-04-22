Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рост прибыли банков, победа Tesla в суде, возвращение «2ГИС» в App Store: главное для бизнеса 22 апреля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока Москва и Токио договариваются об условиях добычи морской капусты на Курилах, а правительство РФ упрощает процедуру внесудебного банкротства для физлиц, Tesla выигрывает судебный процесс о ДТП с участием автопилота (он невиновен), Google сворачивает строительство огромного кампуса, Microsoft инвестирует в Японию, а Казахстан в разы увеличивает экспорт нефти. RB продолжает следить за самыми интересными инфоповодами для предпринимателей.

Рост прибыли банков, победа Tesla в суде, возвращение «2ГИС» в App Store: главное для бизнеса 22 апреля
  • Российские банки в январе-марте получили рекордную прибыль в 881 млрд рублей (предыдущий рекорд — 700 млрд в июле-сентябре 2021 года), но около 40% ее выручено за счет разовых временных факторов вроде валютной переоценки («РГ»),
  • Совмин Белоруссии утвердил соглашение о единой промышленной политике в РФ.
  • Стоимость внешней поддержки IT-оборудования выросла в России за год на 40% и будет расти больше в связи с окончанием сертификатов поддержки поставщиков, которые покинули российский рынок («Ъ»).
  • Картографический сервис «2ГИС» вернулся в магазин приложений для пользователей iOS App Store (его не было там с осени 2022 года).
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры внесудебного банкротства для физлиц: увеличивается «вилка» долга (теперь будет от 25 тыс. до 1 млн рублей) и смягчаются условия рассмотрения заявок.
  • Tesla выиграла судебный процесс о ДТП с участием Autopilot driver assist: суд признал, что автопилот не виноват в аварии.
  • Google приостанавливает строительство гигантского кампуса на 20 тыс. рабочих мест в калифорнийском Сан-Хосе, поскольку на текущий момент эти инвестиции нецелесообразны, но «в долгосрочной перспективе» идея остается.
  • Илон Маск заявил, что SpaceX будет готова провести новый запуск прототипа космического корабля Starship через один-два месяца.
  • «Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil, Chevron и Halliburton об инвестициях в энергетический сектор Украины.
  • Руководство Microsoft заявило, что продолжит инвестировать в японские дата-центры, которые принесут высокий доход, когда на фоне развития ИИ компании начнут решать проблемы нехватки кадров за счет новых технологий.
  • Telegram передал полиции Бразилии запрошенные данные по частному аккаунту, чтобы избежать штрафа в 1,6 млн рублей и приостановки работы мессенджера в стране.
  • В первом квартале 2023 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России: только из Актау было вывезено 163,4 тыс. тонны, что в шесть раз больше аналогичного периода 2022 года (Reuters со ссылкой на Refinitiv).
  • Спрос на страховки для путешествий из России за рубеж вырос вдвое в первом квартале 2023 года, основные направления — Узбекистан, Азербайджан и Армения («Туту»).
  • ЦБ даст банкам, МФО и коллекторам рекомендации по синхронизации взыскания долгов физлиц с обязательствами перед несколькими кредиторами.
  • Москва и Токио достигли соглашения по добыче японскими рыбаками морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части Курильских островов: промысловики с 204 шхун заплатят компенсацию в размере $615 тыс. (Kyodo).

Фото на обложке: Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Состояние Маска сократилось на $11 млрд за день из-за взрыва Starship и обвала Tesla
  2. 2 Ракета Starship взорвалась спустя три минуты после запуска
  3. 3 Илон Маск со второй попытки отправил в космос самую мощную ракету в мире
  4. 4 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
  5. 5 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
DeepFoodTech Conference
Кто производит еду будущего?
Узнать

ВОЗМОЖНОСТИ

22 апреля 2023

Web3 Startup Bootcamp

22 апреля 2023

CSI Tech Incubator

22 апреля 2023

Project Ignite

Все ВОЗМОЖНОСТИ