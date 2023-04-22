Рост прибыли банков, победа Tesla в суде, возвращение «2ГИС» в App Store: главное для бизнеса 22 апреля

Пока Москва и Токио договариваются об условиях добычи морской капусты на Курилах, а правительство РФ упрощает процедуру внесудебного банкротства для физлиц, Tesla выигрывает судебный процесс о ДТП с участием автопилота (он невиновен), Google сворачивает строительство огромного кампуса, Microsoft инвестирует в Японию, а Казахстан в разы увеличивает экспорт нефти. RB продолжает следить за самыми интересными инфоповодами для предпринимателей.
- Российские банки в январе-марте получили рекордную прибыль в 881 млрд рублей (предыдущий рекорд — 700 млрд в июле-сентябре 2021 года), но около 40% ее выручено за счет разовых временных факторов вроде валютной переоценки («РГ»),
- Совмин Белоруссии утвердил соглашение о единой промышленной политике в РФ.
- Стоимость внешней поддержки IT-оборудования выросла в России за год на 40% и будет расти больше в связи с окончанием сертификатов поддержки поставщиков, которые покинули российский рынок («Ъ»).
- Картографический сервис «2ГИС» вернулся в магазин приложений для пользователей iOS App Store (его не было там с осени 2022 года).
- Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры внесудебного банкротства для физлиц: увеличивается «вилка» долга (теперь будет от 25 тыс. до 1 млн рублей) и смягчаются условия рассмотрения заявок.
- Tesla выиграла судебный процесс о ДТП с участием Autopilot driver assist: суд признал, что автопилот не виноват в аварии.
- Google приостанавливает строительство гигантского кампуса на 20 тыс. рабочих мест в калифорнийском Сан-Хосе, поскольку на текущий момент эти инвестиции нецелесообразны, но «в долгосрочной перспективе» идея остается.
- Илон Маск заявил, что SpaceX будет готова провести новый запуск прототипа космического корабля Starship через один-два месяца.
- «Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil, Chevron и Halliburton об инвестициях в энергетический сектор Украины.
- Руководство Microsoft заявило, что продолжит инвестировать в японские дата-центры, которые принесут высокий доход, когда на фоне развития ИИ компании начнут решать проблемы нехватки кадров за счет новых технологий.
- Telegram передал полиции Бразилии запрошенные данные по частному аккаунту, чтобы избежать штрафа в 1,6 млн рублей и приостановки работы мессенджера в стране.
- В первом квартале 2023 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России: только из Актау было вывезено 163,4 тыс. тонны, что в шесть раз больше аналогичного периода 2022 года (Reuters со ссылкой на Refinitiv).
- Спрос на страховки для путешествий из России за рубеж вырос вдвое в первом квартале 2023 года, основные направления — Узбекистан, Азербайджан и Армения («Туту»).
- ЦБ даст банкам, МФО и коллекторам рекомендации по синхронизации взыскания долгов физлиц с обязательствами перед несколькими кредиторами.
- Москва и Токио достигли соглашения по добыче японскими рыбаками морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части Курильских островов: промысловики с 204 шхун заплатят компенсацию в размере $615 тыс. (Kyodo).
Фото на обложке: Unsplash
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