В Telegram появится новая валюта, Оператор карт «Мир» регистрирует платежный бренд: главное 23 мая

Компания экс-министра связи Леонида Реймана разрабатывает игровую консоль на базе Linux, в Telegram появится новая валюта, россияне достигают финансовой независимости к 25 годам и другие новости 23 мая.
Мир
- Умные очки Meta* Ray-Ban теперь могут публиковать фото в Instagram Stories*. Для этого достаточно дать голосовую команду.
Бизнес
- Россияне достигают финансовой независимости к 23-25 годам: зумеры утверждают, что зарабатывают более 100 тыс. рублей, следует из исследования СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».
- Оператор карт «Мир» начал регистрацию платежного бренда Papayya. В компании сообщили, что заявка подана на регистрацию бренда для существующего продукта.
- Компания экс-министра связи Леонида Реймана разрабатывает игровую консоль на базе Linux. Сроки вывода новых устройств на рынок не сообщаются.
Сервисы и технологии
- С 12 июня в Telegram появится новая валюта — Stars. Ее нужно будет покупать через App Store или Google Play, а затем оплачивать покупки в ботах и мини-приложениях.
*признана в России экстремистской организацией и запрещена
** принадлежит организации, которая признана в России экстремистской и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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