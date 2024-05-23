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В Telegram появится новая валюта, Оператор карт «Мир» регистрирует платежный бренд: главное 23 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Компания экс-министра связи Леонида Реймана разрабатывает игровую консоль на базе Linux, в Telegram появится новая валюта, россияне достигают финансовой независимости к 25 годам и другие новости 23 мая.

В Telegram появится новая валюта, Оператор карт «Мир» регистрирует платежный бренд: главное 23 мая

Мир

  • Умные очки Meta* Ray-Ban теперь могут публиковать фото в Instagram Stories*. Для этого достаточно дать голосовую команду.

Бизнес

  • Россияне достигают финансовой независимости к 23-25 годам: зумеры утверждают, что зарабатывают более 100 тыс. рублей, следует из исследования СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».
  • Оператор карт «Мир» начал регистрацию платежного бренда Papayya. В компании сообщили, что заявка подана на регистрацию бренда для существующего продукта. 
  • Компания экс-министра связи Леонида Реймана разрабатывает игровую консоль на базе Linux. Сроки вывода новых устройств на рынок не сообщаются.

Сервисы и технологии

  • С 12 июня в Telegram появится новая валюта — Stars. Ее нужно будет покупать через App Store или Google Play, а затем оплачивать покупки в ботах и мини-приложениях. 

*признана в России экстремистской организацией и запрещена

** принадлежит организации, которая признана в России экстремистской и запрещена

Фото на обложке: Unsplash

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