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«Мир» в Киргизии, российские алмазы в ЕС, бартер с Турцией, новости «Автотора»: главное для бизнеса 24 сентября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Западные СМИ подсчитали, сколько будет стоит Европе модернизация энергосистемы ради отказа от российского газа, банкам Киргизии предстоит самостоятельно решить, как работать с картами «Мир», Турция взвешивает идею сотрудничества с РФ по бартеру, Бельгия добилась разрешения ЕС покупать российские алмазы, калининградский «Автотор» планирует масштабное расширение, а RB продолжает следить за новостями бизнеса на фоне референдумов и частичной мобилизации.

«Мир» в Киргизии, российские алмазы в ЕС, бартер с Турцией, новости «Автотора»: главное для бизнеса 24 сентября
  • Джо Байден дал понять России, что на проведение референдумов в ДНР, ЛНР и подконтрольных ей частях Херсонской и Запорожской областей США ответят санкциями. 
  • Явка на избирательных участках начавшихся вчера референдумов достигает более 20% (больше всего в ДНР – 24%).
  • Глава Еврокомиссии Шарль Мишель пообещал проработать варианты упрощенной выдачи виз уклоняющимся от мобилизации россиянам, которых из-за этого могут преследовать по политическим мотивам.
  • Венгрия заявила, что не поддержит санкции против «Росатома» и «Газпрома».
  • Бельгия пролоббировала на уровне ЕС разрешение покупать российские алмазы (Politico).
  • На случай закрытия платежных систем и усиления санкционного давления Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией (Aydınlılk).
  • Для отказа от российского газа Европе понадобятся инвестиции в размере €584 млрд для модернизации энергосистемы в этом десятилетии (Reuters).
  • Минфин оценил поступления в бюджет от акциза на сталь в 38 млрд рублей в год.
  • Минэкономразвития предполагает, что к 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата может составить 80 тыс. рублей (РБК).
  • Калининградский «Автотор» завершает строительство 8 новых заводов и планирует инвестировать в оборудование и технологии более 5,7 млрд рублей, чтобы производить автомобили новых брендов.
  • Банки Киргизии сами принимают решение о сотрудничестве с различными платежными системами, сообщил Нацбанк Киргизии на запрос о работе карт «Мир» в стране. Ранее банки в Казахстане, Узбекистане и Турции прекратили работу с картами «Мир» после предостережения Минфина США.
  • На платежную систему «Мир» была зафиксирована масштабная DDoS-атака.
  • Сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы. Их работодатели активно работают над составлением списков на бронь («Ъ»).

Фото на обложке: Edgar Soto / Unsplash

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