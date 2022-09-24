«Мир» в Киргизии, российские алмазы в ЕС, бартер с Турцией, новости «Автотора»: главное для бизнеса 24 сентября

Западные СМИ подсчитали, сколько будет стоит Европе модернизация энергосистемы ради отказа от российского газа, банкам Киргизии предстоит самостоятельно решить, как работать с картами «Мир», Турция взвешивает идею сотрудничества с РФ по бартеру, Бельгия добилась разрешения ЕС покупать российские алмазы, калининградский «Автотор» планирует масштабное расширение, а RB продолжает следить за новостями бизнеса на фоне референдумов и частичной мобилизации.
- Джо Байден дал понять России, что на проведение референдумов в ДНР, ЛНР и подконтрольных ей частях Херсонской и Запорожской областей США ответят санкциями.
- Явка на избирательных участках начавшихся вчера референдумов достигает более 20% (больше всего в ДНР – 24%).
- Глава Еврокомиссии Шарль Мишель пообещал проработать варианты упрощенной выдачи виз уклоняющимся от мобилизации россиянам, которых из-за этого могут преследовать по политическим мотивам.
- Венгрия заявила, что не поддержит санкции против «Росатома» и «Газпрома».
- Бельгия пролоббировала на уровне ЕС разрешение покупать российские алмазы (Politico).
- На случай закрытия платежных систем и усиления санкционного давления Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией (Aydınlılk).
- Для отказа от российского газа Европе понадобятся инвестиции в размере €584 млрд для модернизации энергосистемы в этом десятилетии (Reuters).
- Минфин оценил поступления в бюджет от акциза на сталь в 38 млрд рублей в год.
- Минэкономразвития предполагает, что к 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата может составить 80 тыс. рублей (РБК).
- Калининградский «Автотор» завершает строительство 8 новых заводов и планирует инвестировать в оборудование и технологии более 5,7 млрд рублей, чтобы производить автомобили новых брендов.
- Банки Киргизии сами принимают решение о сотрудничестве с различными платежными системами, сообщил Нацбанк Киргизии на запрос о работе карт «Мир» в стране. Ранее банки в Казахстане, Узбекистане и Турции прекратили работу с картами «Мир» после предостережения Минфина США.
- На платежную систему «Мир» была зафиксирована масштабная DDoS-атака.
- Сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы. Их работодатели активно работают над составлением списков на бронь («Ъ»).
Фото на обложке: Edgar Soto / Unsplash
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