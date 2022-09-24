Западные СМИ подсчитали, сколько будет стоит Европе модернизация энергосистемы ради отказа от российского газа, банкам Киргизии предстоит самостоятельно решить, как работать с картами «Мир», Турция взвешивает идею сотрудничества с РФ по бартеру, Бельгия добилась разрешения ЕС покупать российские алмазы, калининградский «Автотор» планирует масштабное расширение, а RB продолжает следить за новостями бизнеса на фоне референдумов и частичной мобилизации.

«Мир» в Киргизии, российские алмазы в ЕС, бартер с Турцией, новости «Автотора»: главное для бизнеса 24 сентября