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Разработчик nocode-решений компьютерного зрения Robovision привлек $42 млн

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Бельгийский стартап Robovision, предлагающий предприятиям nocode-платформу для разработки решений компьютерного зрения на основе ИИ, привлек $42 млн в раунде серии A, который возглавили Astanor Ventures и Target Global. Также в раунде поучаствовала французская венчурная компания Red River West.

Разработчик nocode-решений компьютерного зрения Robovision привлек $42 млн

Компания Robovision уже обслуживает клиентов в 45 странах, а благодаря новому раунду инвестирования намерена расширяться в США, рассчитывая на интерес клиентов из промышленного и агробизнеса, пишет TechCrunch.

Сегодня в сельском хозяйстве в ситуации нехватки кадров компании стремятся использовать искусственный интеллект — возможности компьютерного зрения для сбора данных, мониторинга и уборки урожая. Но такого рода решения довольно сложны и дороги.

Бельгийский стартап Robovision уверяет, что нашел способ обойти эту проблему. Компания делает инструменты ИИ-анализа с использованием компьютерного зрения более доступными.

Достигается это за счет nocode-платформы, которая не требует участия разработчиков программного обеспечения или специалистов по обработке данных на этапе создания ПО под конкретные цели предприятия. Например, для распознавания фруктов и овощей, выявления некачественных плодов или продуктов или даже подрезания стеблей растений при необходимости.

Robovision сама не производит роботов, а специализируется только на автоматизации процессов. Оценка компании достигает порядка $180 млн. Всего в инвестиционных раундах было привлечено около $65 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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