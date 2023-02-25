Страны ЕС после длительных обсуждений согласовали пакет санкций против РФ, Япония и Канада также заявили о расширении ограничений, в России снижается спрос на игровые консоли и растет спрос на мужские вакансии среди женщин, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере предпринимательства в мире и в нашей стране.

Расширение санкций, рост числа женщин-соискательниц, борьба с токсичными чат-ботами: главное для бизнеса 25 февраля