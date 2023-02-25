Расширение санкций, рост числа женщин-соискательниц, борьба с токсичными чат-ботами: главное для бизнеса 25 февраля

Страны ЕС после длительных обсуждений согласовали пакет санкций против РФ, Япония и Канада также заявили о расширении ограничений, в России снижается спрос на игровые консоли и растет спрос на мужские вакансии среди женщин, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере предпринимательства в мире и в нашей стране.
В мире
- Страны ЕС согласовали десятый пакет антироссийских санкций, которым ограничат экспорт продукции двойного назначения и технологий, деятельность ряда физических и юридических лиц (96 организаций) и поток дезинформации (рестрикции наложены в том числе на RT Arabic и Sputnik Arabic).
- В числе торговых ограничений присутствуют запреты на электронные компоненты и строительную технику на сумму €11,4 млрд.
- Запрещены не только поставки в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через РФ. Запрещен также импорт из России синтетического каучука и битума.
- Канада ввела санкции против 129 россиян (политиков, военных, представителей ВПК) и 63 юридических лиц (причастных к производству вооружения и сопутствующих товаров и ПО).
- Япония заявила о расширении санкции в отношении РФ (предполагается, что они коснутся 120 физлиц и компаний и запрета на экспорт деталей для дронов).
- В 2022 году Германия закупила у РФ на 8% больше угля, чем годом ренее (44,4 млн тонн), тем самым делая Россию своим крупнейшим поставщиком, несмотря на санкции (Bild).
- Криптобиржи Huobi и KuCoin разрешают операции с картами подсанкционных банков. «Уязвимости» есть также у Binance и ByBit.
- Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen заявила о том, что поставки в страну нефти с российской стороны прекращены.
В России
- Минэкономразвития в 2023 году обновит правила субсидирования модульных гостиниц. Основной бонус — льготное кредитование строительства отелей и многофункциональных комплексов (3%-5% в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»). При этом проектам в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа уделят особое внимание.
- Подсанкционные банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay. Об этом говорится в рассылках «Зенита», «Уралсиба», «МТС-Банка».
- Минимум месяц после введения «потолка» цен на нефть в $60, Россия продавала ее посредством «теневого флота» по средней цене $74 за баррель (Bloomberg со ссылкой на исследования).
- К концу 2022 года количество столичных женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли, сфере IT и строительстве увеличилось почти на 40% («Авито Работа»).
- Россияне за год сократили покупки игровых компьютеров и консолей: PlayStation 5 — на 60%, Nintendo Switch — на 45%, Xbox — на 16%, Xbox Series S/X — на 15% («РИА Новости» со ссылкой на «Чек Индекс»).
- Арбитражный суд Москвы обязал Glencore Energy UK выплатить Сбербанку €117,9 млн задолженности по нефтяным поставкам. Сумма взысканий включает также неустойки.
В бизнесе
- Французские отельеры Accor останутся на рынке РФ, если только санкции не вынудят их сделать это (Telegraph).
- «ИКС Холдинг» сохранит все долгосрочные планы развития, несмотря на санкции («РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании).
- Apple наняла известного топ-менеджера в сфере рекламы, что выдает намерения корпорации «построить бизнес видеорекламы для потокового сервиса Apple TV Plus».
- Марк Цукерберг заявил, что его ИИ-модель LLaMA может стимулировать исследования «важной, быстро меняющейся области» создания чат-ботов и решить проблему их «токсичности и дезинформирования».
- Alphabet распускает Everyday Robots. И это не первый роспуск команд в направлении робототехники в корпорации.
- Приложение подсанкционного «МТС-банка» недоступно в App Store и Google Play. Скачать можно в RuStore, а установленные ранее продолжают работу.
- Банк «Зенит» также рекомендует клиентам по возможности быстрее обновить приложение до последней версии, а также приостановить переводы в валюте.
- Продажи Beyond Meat упали на 20% в четвертом квартале 2022 года. И это общая тенденция по растительному мясу во всем мире.
- А в сети разгорелся новый скандал с участием Илона Маска. На сей раз 88-летний защитник прав потребителей и бывший кандидат в президенты Ральф Надер внезапно запостил «обличительную» информацию о том, что Маск «основал» Tesla на правительственный грант и «разоряет налогоплательщиков на своих заводах и Starlink», хотя известно, что Маск не стоял у истоков Tesla.
Фото на обложке: Unsplash
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