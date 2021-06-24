В Набережных Челнах пройдет питч-марафон «Разведка боем»

С 29 по 30 июня пройдет 26-й питч-марафон «Разведка боем». Организаторы приглашают стартапы любых стадий и направлений, традиционный бизнес, а также инвесторов и зрителей. Для участия нужна регистрация.

За три минуты команды должны презентовать проекты, а затем ответить на вопросы гостей. После питчей представители отобранных стартапов пообщаются с инвесторами.

Следующие питч-марафоны пройдут в Москве, в «Сколково», и Самаре.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

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