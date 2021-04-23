Открыта регистрация на второй этап хакатона VTBхMGNT

ВТБ и сеть магазинов “Магнит” открыли регистрацию на второй этап совместного хакатона VTBхMGNT. Это — вторая часть часть масштабного проекта по созданию нового рынка, объединяющего финтех и ритейл.
Во время первого этапа организаторы из 300 идей от сотрудников обеих компаний отобрали 17 лучших и доработали их до полноценных бизнес-проектов.
К участию во втором этапе приглашаются разработчики, UI/UX-дизайнеры, маркетологи и аналитики VTBxMGNT. Вместе с идеологами проектов и при поддержке профессиональных трекеров они смогут пройти путь от бизнес-проекта до рабочего прототипа.
Второй этап пройдет 14-21 мая 2021 г. Зарегистрироваться необходимо до 12 мая.
Финальный питчинг проектов состоится 21 мая в самом центре Москвы, где у команд будет возможность представить свои прототипы топ-менеджерам ВТБ и «Магнит».
Победители разделят призовой фонд 1 000 000 рублей, а также получат возможность создать и развивать собственное решение для рынка вместе с ВТБ и «Магнит».
Подать заявку на участие в хакатоне можно до 12 мая по ссылке.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В третий набор программы Global Pilots прошли 11 российских инновационных стартапов
- 2 Как за три месяца обучить разработчиков для финтех-компаний: кейс буткемпа «Алгоритмики» в Баку
- 3 Бразильский оператор мобильных платежей PicPay готовится к IPO
- 4 Открылась регистрация на конкурс для продуктовых IT-компаний «IT-проект»
- 5 Гаджеты, игрушки и даже фильмы для питомцев: как хозяева собак готовятся к возвращению в офис