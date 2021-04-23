Открыта регистрация на второй этап хакатона VTBхMGNT

ВТБ и сеть магазинов “Магнит” открыли регистрацию на второй этап совместного хакатона VTBхMGNT. Это — вторая часть часть масштабного проекта по созданию нового рынка, объединяющего финтех и ритейл.

Во время первого этапа организаторы из 300 идей от сотрудников обеих компаний отобрали 17 лучших и доработали их до полноценных бизнес-проектов.

К участию во втором этапе приглашаются разработчики, UI/UX-дизайнеры, маркетологи и аналитики VTBxMGNT. Вместе с идеологами проектов и при поддержке профессиональных трекеров они смогут пройти путь от бизнес-проекта до рабочего прототипа.

Второй этап пройдет 14-21 мая 2021 г. Зарегистрироваться необходимо до 12 мая.

Финальный питчинг проектов состоится 21 мая в самом центре Москвы, где у команд будет возможность представить свои прототипы топ-менеджерам ВТБ и «Магнит».

Победители разделят призовой фонд 1 000 000 рублей, а также получат возможность создать и развивать собственное решение для рынка вместе с ВТБ и «Магнит».

Подать заявку на участие в хакатоне можно до 12 мая по ссылке.