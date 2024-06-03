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«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть: главное 3 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста, у CloudPayments сменился гендиректор и другие события 3 июня.

«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть: главное 3 июня

Бизнес

  • У сервиса онлайн-платежей CloudPayments сменился гендиректор. Пост заняла Елена Курлаева.
  • Российский разработчик «Рикор» запустит производство корпусов для компьютеров. Инвестиции в проект составят примерно 400 млн рублей.

Карьера

  •  Руководитель направления «Карьера и навыки» в HeadHunter Марина Дорохова рассказала RB.RU, как составить сильное и универсальное резюме, чтобы повысить шансы на успех и получить желанный оффер.

Медиа и технологии

  • «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста. Компания уже нанимает сотрудников для работы.
  • «Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия своего канала. По словам юристов, в мессенджере можно покупать названия каналов даже самых известных компаний.

Фото на обложке: Unsplash

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