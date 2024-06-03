«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста, у CloudPayments сменился гендиректор и другие события 3 июня.

«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть: главное 3 июня