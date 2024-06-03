«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть: главное 3 июня

Карина Пардаева
«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста, у CloudPayments сменился гендиректор и другие события 3 июня.
«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть: главное 3 июняАвтор: Карина Пардаева
Бизнес
- У сервиса онлайн-платежей CloudPayments сменился гендиректор. Пост заняла Елена Курлаева.
- Российский разработчик «Рикор» запустит производство корпусов для компьютеров. Инвестиции в проект составят примерно 400 млн рублей.
Карьера
- Руководитель направления «Карьера и навыки» в HeadHunter Марина Дорохова рассказала RB.RU, как составить сильное и универсальное резюме, чтобы повысить шансы на успех и получить желанный оффер.
Медиа и технологии
- «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста. Компания уже нанимает сотрудников для работы.
- «Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия своего канала. По словам юристов, в мессенджере можно покупать названия каналов даже самых известных компаний.
Фото на обложке: Unsplash
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