30% смартфонов в мире уязвимы перед хакерами — исследование

Исследователи из израильской компании Check Point, специализирующейся на IT-безопасности, заявили об обнаружении уязвимости в мобильных чипах Qualcomm.
Благодаря ей хакеры могут получить доступ к звонкам и текстовым сообщениям, сообщает портал Gizmodo.
Исследователи говорят, что уязвимый чип установлен примерно в 40% смартфонов в мире, но при этом лишь 30% телефонов оснащены интерфейсом Qualcomm MSM Interface (QMI), необходимым для проведения хакерских атак.
Благодаря багу в QMI хакер сможет взломать телефон и получить доступ к текстовым сообщениям, истории и прослушиванию звонков, а в некоторых случаях — и к SIM-карте.
«Подобные чипы часто называют жемчужиной кибер-злоумышленников, особенно чипы, производимые Qualcomm. <...> Мой главный совет пользователям Android — обновить свою операционную систему до последней версии», — заявил руководитель отдела кибер-исследований Check Point Янив Балмас.
Чипы Qualcomm установлены на нескольких сотнях миллионов смартфонов, включая гаджеты таких «гигантов», как Samsung и Xiaomi. Компания обновила прошивку и разослала производителям предупреждения о баге. Однако о статусе обновлений устройств непосредственно производителями Qualcomm неизвестно.
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Фото на обложке: nayuki minase /
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