Qualcomm не ждет прибыли от Huawei после 2024 года

В финансовой отчетности американского производителя микросхем Qualcomm журналисты нашли данные о том, что компания не ожидает никаких доходов от продаж продукции Huawei с ее чипами после 2024 года.

Министерство торговли США отозвало лицензию Qualcomm на поставку для Huawei и ее филиалов чипов «4G и некоторых других продуктов на интегральных схемах», включая «продукты Wi-Fi», напоминает Gizmochina.

Первый аналогичный запрет 2019 года касался только чипов 5G, но теперь по факту у Qualcomm практически нет продукцию, которую фирма могла бы поставлять китайскому гиганту.

В похожей ситуации находится и Intel. Корпорации также запрещено экспортировать чипы Huawei. Запрет касается только потребительских товаров.

Таким образом, Intel может рассчитывать на частичные доходы от Huawei, если будет обслуживать непотребительские приложения — таких как те, что используются в серверах центров обработки данных.

Huawei находится в поле зрения США с 2019 года, когда она впервые была внесена в список компаний, торговля с которыми запрещена. Это помешало американским фирмам продавать свои технологии, включая чипы 5G, китайскому технологическому гиганту.

Далее в 2020 году США обязали иностранные компании, использующие американское оборудование для производства микросхем, получить лицензию, прежде чем продавать полупроводники Huawei. Теперь эти лицензии отозваны у Qualcomm и Intel.

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