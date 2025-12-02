Налог по вкладам в 2025-м составит не меньше 305 млрд ₽

В 2025 году россияне заплатят 305 млрд ₽ налога с процентов по банковским вкладам. Это почти втрое больше, чем годом ранее, пишут «Известия». В 2024-м этот налог принёс бюджету 111 млрд ₽, а в 2023-м — всего 13 млрд ₽. Рост объясняется повышенной ключевой ставкой и тем, что за 2024 год россияне держали на депозитах заметно больше денег.

Минфин повысил прогноз налоговых поступлений

До конца 2025 года Минфин ожидает поступления по налогу с процентных доходов на уровне 305 млрд ₽, сообщили «Известиям» в ведомстве. Первоначальный прогноз составлял 252 млрд ₽, его увеличили на 20% .

В Минфине объяснили рост прогноза почти в три раза двумя факторами: повышением ключевой ставки и активным притоком средств во вклады.

Ключевая ставка 21% подняла необлагаемый минимум процентного дохода

В 2024 году, за который сейчас уплачивается налог, максимальная ключевая ставка на первое число месяца достигала 21%. По действующей методике налог рассчитывается так: 1 млн ₽ умножают на максимальную ключевую ставку отчётного года, и получившаяся сумма становится порогом необлагаемого процентного дохода. Поэтому в 2024 году налог возникал с процентов, превышающих 210 000 ₽, рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Для сравнения:

порог за 2023 год был 150 000 ₽,

максимальная ключевая ставка тогда — 15%.

По данным ФНС, поступления по налогу на проценты по вкладам растут из года в год. В 2023 году, когда россияне впервые уплатили этот налог, сумма сборов составила около 13 млрд ₽. В 2024 году поступления увеличились почти втрое — до 111 млрд ₽.

Средства населения на депозитах выросли на 28% за год

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила «Известиям», что объём средств населения на депозитах заметно увеличился. За десять месяцев 2023 года вклады составляли 42 трлн ₽, тогда как за тот же период 2024 года выросли до 53 трлн ₽.

Прирост достиг 28%, что означает: в прошлом году вкладчики держали в банках значительно больше денег, и это напрямую расширило налоговую базу.

Большинство россиян налог по вкладам не платит

Несмотря на рост сумм, которые поступают в бюджет, круг плательщиков налога остаётся небольшим. Финансовый советник Алексей Родин рассказал «Известиям», что 95% клиентов банков хранят на одном счёте не более 1 млн ₽.

По данным Агентства по страхованию вкладов на июль 2025 года средний размер вклада физических лиц составляет 422 000 ₽. То есть, большинство вкладчиков не достигают уровня процентного дохода, с которого начинается налогообложение (в 2024 году — 210 тыс. ₽).