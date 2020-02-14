Основатель такси-сервиса Uber Трэвис Каланик и соучредитель приложения для знакомств Tinder Джастин Матин вложились в стартап Habitas. Компания строит отели, используя 3D-принтеры. Об этом пишет The Bell со ссылкой на Financial Times.

Основатели Tinder и Uber вложились в стартап, который печатает отели на 3D-принтере