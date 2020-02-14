Основатели Tinder и Uber вложились в стартап, который печатает отели на 3D-принтере
Основатель такси-сервиса Uber Трэвис Каланик и соучредитель приложения для знакомств Tinder Джастин Матин вложились в стартап Habitas. Компания строит отели, используя 3D-принтеры. Об этом пишет The Bell со ссылкой на Financial Times.
Другими инвесторами стартапа стали СЕО онлайн-супермаркета Ocado Тим Штайнер, индийский миллиардер Див Турахия и еще несколько бизнесменов. Всего было привлечено $20 млн.
Каланик вложился через свой инвестфонд 10100 Fund, который специализируется на недвижимости, электронной коммерции и новых технологических компаниях в Китае и Индии.
Как сообщается, бывший глава Uber планирует сделать Habitas «сетью отелей для миллениалов» в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
По словам сооснователя стартапа Оливера Рипли, строительство похоже на собирание Lego: для базовых типовых номеров используется 3D-печать, а потом «заготовки» отправляются непосредственно на место и «собираются» в отель. Рипли заявил, компания может конструировать по 100 комнат каждый месяц, создавать отели за 6-9 месяцев и, предположительно окупать вложения за два года.
Согласно информации на сайте компании, 35 хижин уже построено в мексиканском городе Тулуме. Цена за номер начинается от $250 за ночь.
На очереди проекты в других частях Мексики, а также в Намибии и Бутане. Кроме того, у стартапа есть планы на строительство социального жилья в Африке.
Фото: habitas.com
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