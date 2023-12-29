Минфин предложил утвердить спецперечень из 40 офшорных зон

Минфин предложил утвердить специальный перечень зон с льготным режимом налогообложения. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В списке — ОАЭ, Монако, спецрайон Китая Макао, Лихтенштейн, Сан-Марино, Панама и другие территории. Документ должен вступить в силу 1 января 2024 года и применяться во время налоговых периодов 2024 — 2026 годов.
По итогам первого полугодия 2023 года 87 компаний сменили прописку с зарубежной на российские офшоры. Интерес к переезду компаний в российские офшоры обусловлен сложностями их работы с «недружественными» странами и ограничениями, которые действуют в России для иностранцев.
В декабре «Яндекс» закончил процесс регистрации в «русском офшоре». МКАО «Яндекс» получило регистрацию в Специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
Фото на обложке: Dean Drobot /
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