Россию ждет отток 40 тысяч IT-специалистов в первой половине 2022 года — исследование

На фоне украинских событий, согласно исследованию ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», из России за первое полугодие этого года уехали и уедут около 40 тысяч IT-специалистов.

Результатами опроса поделилось издание РБК. Согласно исследованию, в основном страну покидают IT-специалисты из иностранных компаний, прекративших работу в России. Из этой категории за рубеж уехало около трети всего персонала (30%).

Кроме того, на релокацию согласились 30-40% работников компаний, работавших на зарубежных рынках, но вынужденных перевезти офисы в другие страны из-за потери заказов. Еще 20-30% обдумывают предложение. Третья категория IT-специалистов, покидающих РФ — фрилансеры.

Аналитики отмечают, что до конца года в Россию могут вернуться до половины из 40 тысяч уехавших специалистов. В «Руссофт» считают, что на это может повлиять «враждебный настрой к русским за границей, в том числе к детям».

В своем исследовании ассоциация учитывала только тех айтишников, которые после отъезда за границу не возвращались в Россию. То есть при подсчете не считали тех, кто уезжал с целью открыть бизнес в другой стране, а затем приезжали обратно.

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, только с конца февраля по конец марта страну покинули 50-70 тысяч IT-специалистов.

На неделе председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% уезжавших айтишников уже вернулись на родину.

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