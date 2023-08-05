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Высокий паритет покупательной способности РФ, новости параллельного импорта: главное для бизнеса 5 августа

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Россия заняла пятое место по паритету покупательной способности, в стране ждут роста ВВП на 2%, при этом дорожает бытовая техника, долги, туризм, спрос на учителей и научных сотрудников, а RB продолжает следить за событиями в мире экономики и предпринимательства.

Высокий паритет покупательной способности РФ, новости параллельного импорта: главное для бизнеса 5 августа
  • Всемирный банк подсчитал паритет покупательной способности стран (стоимости одной и той же потребительской корзины в долларах в 2022 году), и Россия заняла пятую строчку($5,33 трлн). В первой четверке — Китай ($30,3 трлн), США ($25,5 трлн), Индия ($11,8 трлн) и Япония ($5,7 трлн).
  • Глава Минэкономразвития считает, что ВВП России по итогам года покажет прирост более 2%.
  • 60% россиян уверены, что финансово грамотны (ранее таких было 62%), причем 16% из них считают себя даже «подкованными» (то есть максимально знающими, ранее их было 24%, по данным «Русского стандарта»).
  • Социальная сеть Threads (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) в ближайшие недели запустит функцию поиска и веб-версию приложения.
  • Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без возрастной маркировки — на 1 млн рублей.
  • Внутренний туризм подорожал в августе 2023 года в среднем на 29-33%, а любимые зарубежные направления — Турция и Египет — на 17% («Ъ»).
  • «Авито Работа» подсчитала, что с июля 2022 года по июль 2023 года спрос на учителей вырос в четыре раза, а зарплатные предложения для них — на 93%.
  • Соцсеть X (экс-Twitter) разослала обладателям подписки Blue уведомления о том, что не сможет своевременно произвести платежи по программе «Распределение доходов от рекламы», поскольку она «очень популярна» и «требуется время».
  • Российские судебные приставы с начала 2023 года взыскали почти 490 млрд рублей долгов (ФССП).
  • Цены на бытовую технику и электронику в РФ выросли в среднем на 10% («Известия» со ссылкой на «Яндекс»).
  • SoftBank подал в суд на приложение для подростков IRL, в которое некогда инвестировал $170 млн, поскольку расследование показало, что 95% пользователей — это поддельные аккаунты.
  • Минпромторг РФ включил в список товаров для параллельного импорта фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, батареи и аккумуляторы Panasonic, Duracell, Varta, запчасти для автомобилей и техники BOMAG и Isuzu, очки Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein и др.
  • Депутаты ЛДПР предложили сохранить пособие по уходу за ребенком женщинам, удаленно работающим в период декрета.
Фото на обложке: Unsplash

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