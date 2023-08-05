Россия заняла пятое место по паритету покупательной способности, в стране ждут роста ВВП на 2%, при этом дорожает бытовая техника, долги, туризм, спрос на учителей и научных сотрудников, а RB продолжает следить за событиями в мире экономики и предпринимательства.

Высокий паритет покупательной способности РФ, новости параллельного импорта: главное для бизнеса 5 августа