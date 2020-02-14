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Билеты на международные рейсы подорожают с 5 февраля

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Центробанк обновил курсы доллара и евро по отношению к рублю. Из-за этого Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) будет корректировать свой внутренний курс в ночь с 4 на 5 февраля. Билеты подорожают почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Билеты на международные рейсы подорожают с 5 февраля

АТОР приводит данные на понедельник, 3 февраля, согласно которым 1 евро стоит 71 рубль. Этот курс будет использоваться для корректировки внутреннего курса IATA. 

С 00.00 5 февраля по мск авиабилеты за границу будут стоить почти на 3% дороже.

Ассоциация напомнила, что сейчас стоимость билетов рассчитывается исходя из соотношения 69 рублей за 1 евро. Пересчет курса коснется только международных рейсов, заявили в организации. 

Изменения вносят еженедельно происходит в ночь со вторника на среду.

С 2006 года курс Международной ассоциации воздушного транспорта привязан к курсу рубля к евро и доллару.

Ранее в этом году российские туроператоры посчитали, что потеряют 700 млн рублей из-за распространения коронавируса в Китае.

Автор: muratart / Shutterstock

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