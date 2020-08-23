Аналитики разберут пять главных ошибок при поиске инвестора

26 августа состоится онлайн-встреча венчурного фонда YellowRockets.vc, инвестиционного агентства «Раунд А» и представителей стартапов. Эксперты расскажут об основных ошибках, которые совершают предприниматели при поиске инвестора, и разберут пять кейсов участников.

Присоединиться к мероприятию могут основатели стартапов любой стадии, которые уже пытаются привлечь инвестиции или только готовятся к поиску финансирования. Пять участников смогут представить свои проекты экспертам, которые разберут на их примере основные ошибки и дадут советы, как правильно искать инвесторов.

Эксперты онлайн-встречи:

Александр Егоров, инвестиционный аналитик компании A.Partners;

Михаил Бобровников, руководитель проекта «Раунд А», основатель трех стартапов;

Мария Лапазина, инвестиционный менеджер YellowRockets.vc.

Количество мест ограничено. Подать заявку на участие можно до 24 августа на сайте.

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock