12 стартапов получат до 6 млн рублей от МТС

МТС выбрал 12 стартапов из шести стран для тестирования их продуктов в Центре 5G. Компания готова предоставить участникам проекта до 6 млн рублей в виде грантов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

Всего в центр по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub было подано более 150 заявок. Отобранные стартапы смогут протестировать и доработать свои решения в сетях нового поколения 5G. Резидентами центра стали:

Augmented city (Россия) — платформа для создания АR-площадок для умного города;

Сinfo (Испания) — решение по автоматическому созданию контента спортивных трансляций;

Condense Reality (Великобритания) — система для создания видеотрансляций на умные устройства;

Copterexpress (Россия) — производство полностью автономных дронов;

Crowdfilming (Россия) — массовый сервис для записи крауд-видео;

Discoperi (Украина) — система для повышения безопасности дорожного движения с помощью искусственного интеллекта и IoT;

Fixar (Россия) — разработчик автономных дронов для коммерческого использования;

Hatch Entertainment (Финляндия) — платформа облачного гейминга с возможностью организации турниров по eSports;

Lookport (Россия) — решение для онлайн-трансляции любых мероприятий в 360о и 4K качестве,

QuarkXR (Болгария) — платформа для облачного рендеринга XR-контента с трансляцией на пользовательские устройства;

Simlabs (Россия) — прототип облачной системы моделирования и управления трафиком беспилотников;

Speakus (Россия) — облачная платформа для предоставления синхронного перевода.

МТС окажет резидентам менторскую и техническую поддержку, даст тестовую площадку, обеспечит необходимым оборудованием и комплектующими, а также предоставит доступ к своей облачной инфраструктуре. Авторы лучших решений получат гранты на развитие.

По условиям проекта заказчиками решений стартапов могут стать как структуры МТС, так и сторонние компании. Партнерами Центра 5G являются Nokia, Sony, Samsung, Qualcomm и Telit. Также в феврале и марте этого года партнерами проекта стали бизнес-инкубатор «Ингрия» и университет ИТМО.

«То или иное подразделение компании может запустить со стартапом пилот, который в дальнейшем перейдет в масштабирование», — рассказал директор MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Он добавил, что также возможен вариант стратегического партнерства с участниками проекта либо инвестирование средств из корпоративного венчурного фонда МТС.

Центр 5G МТС — площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети и оборудование для разработки кейсов.

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