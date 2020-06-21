12 стартапов получат до 6 млн рублей от МТС
МТС выбрал 12 стартапов из шести стран для тестирования их продуктов в Центре 5G. Компания готова предоставить участникам проекта до 6 млн рублей в виде грантов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.
Всего в центр по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub было подано более 150 заявок. Отобранные стартапы смогут протестировать и доработать свои решения в сетях нового поколения 5G. Резидентами центра стали:
Augmented city (Россия) — платформа для создания АR-площадок для умного города;
Сinfo (Испания) — решение по автоматическому созданию контента спортивных трансляций;
Condense Reality (Великобритания) — система для создания видеотрансляций на умные устройства;
Copterexpress (Россия) — производство полностью автономных дронов;
Crowdfilming (Россия) — массовый сервис для записи крауд-видео;
Discoperi (Украина) — система для повышения безопасности дорожного движения с помощью искусственного интеллекта и IoT;
Fixar (Россия) — разработчик автономных дронов для коммерческого использования;
Hatch Entertainment (Финляндия) — платформа облачного гейминга с возможностью организации турниров по eSports;
Lookport (Россия) — решение для онлайн-трансляции любых мероприятий в 360о и 4K качестве,
QuarkXR (Болгария) — платформа для облачного рендеринга XR-контента с трансляцией на пользовательские устройства;
Simlabs (Россия) — прототип облачной системы моделирования и управления трафиком беспилотников;
Speakus (Россия) — облачная платформа для предоставления синхронного перевода.
МТС окажет резидентам менторскую и техническую поддержку, даст тестовую площадку, обеспечит необходимым оборудованием и комплектующими, а также предоставит доступ к своей облачной инфраструктуре. Авторы лучших решений получат гранты на развитие.
По условиям проекта заказчиками решений стартапов могут стать как структуры МТС, так и сторонние компании. Партнерами Центра 5G являются Nokia, Sony, Samsung, Qualcomm и Telit. Также в феврале и марте этого года партнерами проекта стали бизнес-инкубатор «Ингрия» и университет ИТМО.
«То или иное подразделение компании может запустить со стартапом пилот, который в дальнейшем перейдет в масштабирование», — рассказал директор MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.
Он добавил, что также возможен вариант стратегического партнерства с участниками проекта либо инвестирование средств из корпоративного венчурного фонда МТС.
Центр 5G МТС — площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети и оборудование для разработки кейсов.
Фото: Suwin / Shutterstock
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