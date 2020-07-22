Стартапы из первого набора Центра 5G МТС получили 4 млн рублей

МТС провела демо-день для стартапов первого набора Центра 5G. Резиденты Центра представили разработки, адаптированные под сети 5G. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

В ходе инкубации стартапы протестировали технологические гипотезы и получили гранты на 4 млн рублей. Каждый стартап получил по 500 тысяч рублей.

Средства на развитие получили восемь команд:

Tsuru — система управления дронами с использованием технологии 5G. Дроны можно использовать для кадастровых работ, строительства, сельского хозяйства, охраны.

VoltBro — роботизированная система телеприсутствия на основе отечественного шлема виртуальной реальности, подвижной платформы и 5G-передачи данных.

BID Technologies — система автоматического контроля качества серийной промышленной продукции с использованием технологии искусственного интеллекта. Интеграция промышленных роботов с сетями 5G позволит сократить затраты на роботизацию производства за счет переноса вычислительных мощностей в облако. Производительность роботов была повышена в шесть раз.

Visorcam — сервис передачи спортивной трансляции от первого лица (спортсмена, судьи или гоночного болида) с помощью камер, встроенных в спортивную экипировку. Применение технологии 5G позволило увеличить разрешение транслируемого изображения и количество камер на игроках, участвующих в соревновании.

Ariellium — облачная платформа разработки, генерации и доставки AR-контента. Изображение дополненной моментально синхронизируется с камерой смартфона. В ходе инкубации в Центре 5G стартап добился мгновенной загрузки дополненной реальности без подключения к Wi-Fi.

LoudPlay — платформа стриминга игр и приложений из облака на любые устройства.

Null Real — платформа для точного определения местоположения пользователей внутри помещений в дополненной реальности. Пользователи в больших торговых центрах, в аэропортах, на парковках, быстро могут найти интересующий их объект. Сети 5G позволяют сиюминутно загрузить большой объем контента в дополненной реальности.

Doubleme (Великобритания) — система для голографической связи, работающая с «объемным видео» (volumetric video).

«Решения стартапов уже можно пилотировать и применять в бизнесе. МТС готова оказывать резидентам Центра 5G поддержку для масштабирования, включая маркетинговые каналы, Big Data, облачные сервисы, инфраструктурные мощности и другие ресурсы компании. Мы также готовы привлекать партнеров для запуска пилотов на 5G со стартапами-резидентами Центра», – отметил директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Центр 5G МТС — площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети 5G и оборудование для разработки кейсов. Все участники Центра 5G получают экспертную поддержку МТС и партнеров проекта, авторы лучших решений – гранты на развитие.

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