Участники зерновой сделки возобновили переговоры, Минэкономики дорабатывает законопроект о регулировании работы гостевых домов, Минтранс предлагает давать авиакомпаниям допуск на зарубежные рейсы лишь при выполнении определенных условий, Nintendo намерена сохранять минимальное присутствие в России до конца 2025 года, а Binance подозревают в помощи российским криптоинвесторам в обходе санкций. RB продолжает следить за ключевыми событиями в мире предпринимательства и финансов.

Ограничения зарубежных рейсов, переговоры по зерну, лояльность Nintendo и Binance: главное для бизнеса 6 мая