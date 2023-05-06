Ограничения зарубежных рейсов, переговоры по зерну, лояльность Nintendo и Binance: главное для бизнеса 6 мая

Участники зерновой сделки возобновили переговоры, Минэкономики дорабатывает законопроект о регулировании работы гостевых домов, Минтранс предлагает давать авиакомпаниям допуск на зарубежные рейсы лишь при выполнении определенных условий, Nintendo намерена сохранять минимальное присутствие в России до конца 2025 года, а Binance подозревают в помощи российским криптоинвесторам в обходе санкций. RB продолжает следить за ключевыми событиями в мире предпринимательства и финансов.
- ЦБ РФ исключил из госреестра микрофинансовых организаций сведения о игроке из топ-5 в сегменте — ООО МКК «Киберлэндинг» — из-за нарушений в отчетности.
- В Еврокомиссии прорабатывают возможности ограничить экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России (DPA).
- Директор по исследованиям АНБ заявил, что американской разведке необходимо использовать в работе ИИ, чтобы не отставать от иностранных коллег (Bloomberg).
- Самые высокооплачиваемые вакансии мая — технический директор в IT-компании и гнатолог (стоматолог-специалист по лечению височно-нижнечелюстного сустава).
- Российские рекламные и маркетинговые ассоциации при поддержке профильных юристов просят депутатов смягчить ответственность за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и отсрочить введение санкций до 2024 года.
- РЖД заморозили тарифы на проезд в купе в Адлер, Анапу, Кисловодск, Минводы и Новороссийск на период майских праздников, что позволит пассажирам сэкономить до 12% бюджета.
- В Приморье открыли оптово-распределительный центр мощностью более 30 тыс. тонн. В реализацию проекта вложили более 1,3 млрд рублей.
- Разработчики чат-бота для слабослышащих с анимированным аватаром, который дает консультации по банковским продуктам на русском жестовом языке, заявили, что их продукт запустил у себя банк «ВТБ» (ТАСС).
- Участники зерновой сделки возобновили переговоры, и хотя основное заседание перенесено, прошли предварительные технические переговоры: РФ требует снятия ограничений на финансовое сопровождение российских поставок (возвращения РСХБ в систему SWIFT).
- Минтранс предлагает не давать авиакомпаниям допуск на зарубежные рейсы, если доля их перевозок внутри России за месяц составила менее 70%.
- В Финляндии альтернативой российскому топливу стали промышленные и бытовые отходы из Италии.
- Японская компания Nintendo намерена сохранять минимальное присутствие в России до конца 2025 года (ТАСС).
- Минэкономики дорабатывает законопроект о регулировании работы гостевых домов (10% рынка средств размещения): нормой станет присвоение им уникальных номеров для бронирования, введут минимальный набор требований к объектам.
- Бывший вице-президент «ВИМ-Авиа» Алевтина Калашникова заочно предстала перед судом в России за злоупотребление полномочиями, перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов и незаконном получении кредита.
- Минюст США начал расследование против криптобиржи Binance по подозрению в обходе санкций и помощи российским криптоинвесторам (Bloomberg).
- Свитер российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина является самым продаваемым в НХЛ второй год подряд.
Фото на обложке: Unsplash
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