«Ростех» вышел из капитала «Автоваза», Баффетт о проблемах банков США, новый акционер «О2О Холдинга»: главное 7 мая

Ахмед Садулаев
Уоррен Баффетт винит в крахе американских банков их руководителей, «Ростех» вышел из состава акционеров «Автоваза», а президент AVM Media стал косвенным совладельцем «О2О Холдинга». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.
«Ростех» вышел из капитала «Автоваза», Баффетт о проблемах банков США, новый акционер «О2О Холдинга»: главное 7 маяАхмед Садулаев
Мир
- Уоррен Баффетт считает, что в крахе обанкротившихся американских банков виноваты руководители и их решения. В частности, основатель Berkshire Hathaway раскритиковал «гигантские, не обеспеченные ипотечные кредиты» по фиксированным ставкам, которые выдавал First Republic Bank.
- Италии понадобится минимум еще два года, чтобы полностью отказаться от российского газа, считает гендиректор Eni Клаудио Дескальци.
- Власти Лихтенштейна планируют ввести возможность оплачивать госуслуги биткоином, заявил министр финансов страны Даниэль Риш.
- Отказ от российского топлива обходится Польше в $27 млн ежедневно, рассказал исполнительный директор госкомпании Orlen Даниэль Обайтек.
Россия
- Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») выполнит план по импортозамещению в гражданской авиации до конца 2024 года, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
- Российские инвесторы попросили правительство отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов.
Бизнес
- «Ростех» вышел из состава акционеров «Автоваза». 100% компании теперь принадлежат подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ».
- Вице-президент Академии Российского телевидения и президент AVM Media («Спокойной ночи, малыши!», «Малахов») Александр Митрошенков стал одним из косвенных владельцев «О2О Холдинга» (каршеринг «Ситидрайв», сервисы «Кухня на районе» и «Самокат»).
- В первом квартале 2023 года Audi увеличила поставки электромобилей на 43% год к году, до 34,6 тысяч машин.
- Emirates и Etihad Airways вводят единые билеты для увеличения турпотока в ОАЭ.
- Верховный суд отклонил жалобу «2ГИС» с просьбой отменить взыскание трат по делу о негативном отзыве. Сервис заплатит 22 тысячи рублей за услуги нотариуса и госпошлину из-за того, что не удалил комментарий с критикой компании-истца в досудебном порядке.
Фото: Unsplash
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