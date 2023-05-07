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«Ростех» вышел из капитала «Автоваза», Баффетт о проблемах банков США, новый акционер «О2О Холдинга»: главное 7 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Уоррен Баффетт винит в крахе американских банков их руководителей, «Ростех» вышел из состава акционеров «Автоваза», а президент AVM Media стал косвенным совладельцем «О2О Холдинга». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

«Ростех» вышел из капитала «Автоваза», Баффетт о проблемах банков США, новый акционер «О2О Холдинга»: главное 7 мая

Мир

  • Уоррен Баффетт считает, что в крахе обанкротившихся американских банков виноваты руководители и их решения. В частности, основатель Berkshire Hathaway раскритиковал «гигантские, не обеспеченные ипотечные кредиты» по фиксированным ставкам, которые выдавал First Republic Bank.
  • Италии понадобится минимум еще два года, чтобы полностью отказаться от российского газа, считает гендиректор Eni Клаудио Дескальци.
  • Власти Лихтенштейна планируют ввести возможность оплачивать госуслуги биткоином, заявил министр финансов страны Даниэль Риш.
  • Отказ от российского топлива обходится Польше в $27 млн ежедневно, рассказал исполнительный директор госкомпании Orlen Даниэль Обайтек.

Россия

  • Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») выполнит план по импортозамещению в гражданской авиации до конца 2024 года, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
  • Российские инвесторы попросили правительство отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов.

Бизнес

  • «Ростех» вышел из состава акционеров «Автоваза». 100% компании теперь принадлежат подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ».
  • Вице-президент Академии Российского телевидения и президент AVM Media («Спокойной ночи, малыши!», «Малахов») Александр Митрошенков стал одним из косвенных владельцев «О2О Холдинга» (каршеринг «Ситидрайв», сервисы «Кухня на районе» и «Самокат»).
  • В первом квартале 2023 года Audi увеличила поставки электромобилей на 43% год к году, до 34,6 тысяч машин.
  • Emirates и Etihad Airways вводят единые билеты для увеличения турпотока в ОАЭ.
  • Верховный суд отклонил жалобу «2ГИС» с просьбой отменить взыскание трат по делу о негативном отзыве. Сервис заплатит 22 тысячи рублей за услуги нотариуса и госпошлину из-за того, что не удалил комментарий с критикой компании-истца в досудебном порядке.

Фото: Unsplash

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