Уоррен Баффетт винит в крахе американских банков их руководителей, «Ростех» вышел из состава акционеров «Автоваза», а президент AVM Media стал косвенным совладельцем «О2О Холдинга». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

«Ростех» вышел из капитала «Автоваза», Баффетт о проблемах банков США, новый акционер «О2О Холдинга»: главное 7 мая