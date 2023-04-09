В России, которая по темпам роста инфляции стала 50-ой из 193-х стран-участниц ООН, повышается интерес к фьючерсам и опционам на золото, развивается туризм, разработчики налаживают новые бизнес-связи с Вьетнамом. Тем временем в мире растет импорт отечественной водки, Baidu судится с Apple, а Илон Маск находит себе нового противника для склок в сети. RB продолжает слежить за новостями экономики и предпринимательства в России и мире.

Рейтинг роста инфляции в странах ООН, повышение интереса к золоту: главное для бизнеса 9 апреля