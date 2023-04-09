Рейтинг роста инфляции в странах ООН, повышение интереса к золоту: главное для бизнеса 9 апреля

В России, которая по темпам роста инфляции стала 50-ой из 193-х стран-участниц ООН, повышается интерес к фьючерсам и опционам на золото, развивается туризм, разработчики налаживают новые бизнес-связи с Вьетнамом. Тем временем в мире растет импорт отечественной водки, Baidu судится с Apple, а Илон Маск находит себе нового противника для склок в сети. RB продолжает слежить за новостями экономики и предпринимательства в России и мире.
- По уровню инфляции с годовым значением 10,99% Россия заняла 50-е место среди проанализированных «РИА Новостями» 193 государств-членов ООН.
- Число операций с фьючерсами на золото на Мосбирже в первом квартале 2023 года возросло на 88% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а среднемесячный объем торгов вырос втрое до 22,7 млрд рублей («Известия»).
- Главным импортером российской водки в 2022 году стал Израиль, закупки увеличились в четыре раза до $24,7 млн («РИА Новости» со ссылкой на Comtrade).
- Сергей Собянин напомнил, что с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию столичным компаниям и ИП расходов на обучение сотрудников в сфере технологий: до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тыс. рублей.
- Китайский поисковик Baidu подал в суд Apple из-за распространения в AppStore поддельных копий его бота Ernie (Reuters).
- Компания-разработчик ПО «Безопасный город» — «Элвис-Неотек» — по итогам Vietnam Expo – 2023 сообщила о планах развивать поставки отечественного софта на «перспективный рынок Вьетнама».
- Около 120 новых быстровозводимых модульных домов для туристов откроют на Алтае по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», первые 13 на курорте «Манжерок» впервые примут гостей уже этим летом.
- Дагестанские отели в дни майских праздников будут загружены на 100%, что следует из текущей динамики бронирований (в основном в Махачкале, Дербенте и Каспийске).
- Гендиректор «Союзмультфильма» отметил, что отечественная анимация совершила качественный рывок: все чаще российские мультфильмы можно увидеть в кинотеатральных релизах, «структурировалась господдержка», развивается авторская подача («есть и бизнес, и артхаус»). Вчера страна впервые официально отмечала День российской анимации.
- А Илон Маск вступил в очередную сетевую перепалку: на сей раз с гендиректором сервиса рассылок Substack Крисом Бестом, которого обвинил в переманивании пользователей Twitter в конкурирующий сервис Substack Notes.
Фото на обложке: Unsplash
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