Европейские энергетические компании не готовы отказываться от российского газа, американские медицинские корпорации и школы тестируют возможности ИИ и роботизированной техники, Samsung и MediaTek достигают рекордной скорости в диапазоне 5G, а в России депутаты Госдумы предлагают награждать супругов, проживших в браке свыше 10 лет, участками земли. RB продолжает следить за самыми любопытными инфоповодами в сфере экономики и предпринимательства.

Роботы в медицине и в школах, российский газ в Европе, пик трудовой активности в РФ: главное для бизнеса 9 июля