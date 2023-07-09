Роботы в медицине и в школах, российский газ в Европе, пик трудовой активности в РФ: главное для бизнеса 9 июля

Европейские энергетические компании не готовы отказываться от российского газа, американские медицинские корпорации и школы тестируют возможности ИИ и роботизированной техники, Samsung и MediaTek достигают рекордной скорости в диапазоне 5G, а в России депутаты Госдумы предлагают награждать супругов, проживших в браке свыше 10 лет, участками земли. RB продолжает следить за самыми любопытными инфоповодами в сфере экономики и предпринимательства.
- Испанская энергетическая компания Enagas сообщила, что Россия стала первым по объемам поставщиком газа в страну в 2023 году.
- Глава австрийского нефтегазового концерна OMV также сообщил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту с «Газпромом», действующему до 2040 года (Financial Times).
- Депутаты Госдумы от ЛДПР, вдохновившись празднованием Дня семьи, любви и верности, разработали законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального строительства семьям с детьми, проживающим в браке свыше 10 лет.
- Технологические визионеры Юрий и Анна Мельничек объявили о создании новой инвесткомпании Melnichek Investments, которая намерена вкладываться в стартапы в области ИИ, призванные «изменить мир».
- Средний уровень скидок при продаже вторичного жилья в РФ с начала года составляет 5-6%, самые крупные скидки — в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новогороде, Казани и Новосибирске («Этажи»).
- В январе-марте 2023 года россияне работали в среднем по 38 часов 30 минут в неделю. В аналогичный период в 2022 году мы трудились на 16 минут меньше. Схожие показатели были в конце 2012 года, а минимальные – в разгар пандемии: 31 час 37 минут (FinExpertiza и Росстат).
- В июне жители РФ чаще продавали доллары и евро, чем покупали, причем средний чек онлайн был выше офлайнового. «Вживую» долларов продавали в среднем $446, покупали — $766, а онлайн — $1,2 тыс. и $4,1 тыс. соответственно. У евро средняя сумма продажи офлайн — €497, покупки — €800, а онлайн — €4 тыс. и €4,6 тыс. Обмен по-прежнему более популярен офлайн, причем доллары меняют в 2,4 раза чаще евро («Русский Стандарт»).
- Samsung Networks в сотрудничестве с тайваньским производителем чипов MediaTek достигли в «выдающейся» скорости загрузки 363 Мб/с в 5G и утверждают, что это станет прорывом для предоставления контента пользователям.
- В клинике американского города Майо тестируют Google Med-PaLM 2 – ИИ-бот, отвечающий на вопросы медицинского характера, основанный на языковой модели, лежащей в основе Bard Google (The Wall Street Journal).
- А в другом городе США — Санта-Фе — на работу в школьные кампусы приняли роботов от Team 1st Technologies, которые патрулируют территорию и ведут запись 24/7, чтобы у персонала служб безопасности были материалы для предотвращения беспорядков и потенциальной стрельбы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
- 2 Маркетплейс для владельцев АЗС и предпринимателей: чем интересна новая цифровая платформа «Вебнефть»
- 3 Запустили FoodTech-проект и сервис автомойки для АЗС: финалисты StartupDrive — об итогах участия в акселераторе
- 4 Запустить корпоративный акселератор и ускорить внедрение инноваций — опыт крупного бизнеса
- 5 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
ВОЗМОЖНОСТИ
09 июля 2023
10 июля 2023
10 июля 2023