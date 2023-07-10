Продажа алкоголя и табака по биометрии, рост числа ИБ-стартапов: главное 10 июля

Карина Пардаева
В Финляндии вступили в силу ограничения на въезд российских бизнесменов, число стартапов в сфере кибербезопасности в РФ удвоилось, Минцифры создало единую базу всех потребностей бизнеса в софте и другие новости 10 июля.
Продажа алкоголя и табака по биометрии, рост числа ИБ-стартапов: главное 10 июляКарина Пардаева
Мир
- В Финляндии 10 июля вступили в силу ограничения на въезд российских бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов. Об ограничениях было объявлено на прошлой неделе.
Россия
- Минцифры создало единую базу всех потребностей бизнеса в софте. Правительство должно утвердить этот «IT-ландшафт» до сентября, пишут «Ведомости».
Бизнес
- X5 Group запросила Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через кассы самообслуживания, узнал «Коммерсантъ».
- C января 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось. Направление теперь занимает 6% рынка молодых компаний.
- «Сбер» в ближайшие пару месяцев намерен распространить GigaChat на взаимодействие со всеми клиентами. Пока с нейросетью экспериментируют сотрудники банка.
- МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и приступила к тестированию нового ассистента. Компании понадобится немало времени, чтобы сделать качественный продукт.
Фото на обложке: Master1305 /
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