В Финляндии вступили в силу ограничения на въезд российских бизнесменов, число стартапов в сфере кибербезопасности в РФ удвоилось, Минцифры создало единую базу всех потребностей бизнеса в софте и другие новости 10 июля.

Продажа алкоголя и табака по биометрии, рост числа ИБ-стартапов: главное 10 июля