«Сбер» внедрит GigaChat в работу со всеми клиентами

«Сбер» в ближайшие пару месяцев намерен распространить GigaChat на взаимодействие со всеми клиентами. Пока с нейросетью экспериментируют сотрудники банка, пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Он сообщил, что пока виртуальные помощники скорее ориентированы на факты и на сухое общение, им пока сложно дается понимание эмоций.
«Но наш ответ на ChatGPT, который называется GigaChat, будет иметь и такой большой эмоциональный модуль, благодаря которому сможет и поддерживать разговор, и помнить предыдущую беседу. Проще говоря, он не забудет, что было, будет понимать эмоциональное состояние человека, сможет рассказать шутку и, что самое главное, воспринять шутку человека», — пообещал он.
«Сбер» выпустил свою версию мультимодальной нейросети в апреле 2023 года. GigaChat может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA, которая включает различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback.
- О планах создать альтернативу ChatGPT для конкуренции с Microsoft и Google также заявлял Илон Маск. Миллиардер считает, что необходимо «создать третий вариант», чтобы конкурировать с OpenAI, которую поддерживает Microsoft, и DeepMind, принадлежащую Alphabet (материнская компания Google).
- Ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом и «призвал прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба».
Фото на обложке: Unsplash
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