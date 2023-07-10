«Сбер» в ближайшие пару месяцев намерен распространить GigaChat на взаимодействие со всеми клиентами. Пока с нейросетью экспериментируют сотрудники банка, пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

«Сбер» внедрит GigaChat в работу со всеми клиентами