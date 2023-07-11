СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа, рынок продуктов для пользовательской кибербезопасности за год сократился на 60% по числу продаж лицензий и другие новости 11 июля.

СДЭК запустил доставку в удобное время, налоговые долги компаний выросли почти на 30%: главное 11 июля