СДЭК запустил доставку в удобное время, налоговые долги компаний выросли почти на 30%: главное 11 июля

Карина Пардаева
СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа, рынок продуктов для пользовательской кибербезопасности за год сократился на 60% по числу продаж лицензий и другие новости 11 июля.
СДЭК запустил доставку в удобное время, налоговые долги компаний выросли почти на 30%: главное 11 июляКарина Пардаева
Финансы
- Налоговые долги компаний в 2022 году выросли на 27,5% до 2,5 трлн рублей. Причиной роста являются отсрочка уплаты НДС отдельными компаниями, доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок и т. д., сообщили «Известия».
Бизнес
- СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Услуга бесплатная и действует для всех заказов «до двери».
- Российский рынок продуктов для пользовательской кибербезопасности за год сократился на 60% по числу продаж лицензий и примерно на столько же в деньгах, узнал «Коммерсантъ».
- Ozon увеличил ежемесячные выплаты на 40% для франчайзи ПВЗ, которые откроют точки в малых городах и новостройках. Поощрять владельца будут в течение полугода.
- Производитель электровелосипедов VanMoof оказался на грани банкротства. Компания теряет деньги на ремонте каждого велосипеда, пишет TechCrunch.
Телекоммуникации
- Минпромторг предложил производителям смартфонов и планшетов разработать график портирования ОС «Аврора» от «Ростелекома» на свои устройства и начать их продажу в потребительском сегменте.
Транспорт
- Минпромторг предложил включить электросамокаты в список товаров, которые обязательно нужно сертифицировать. После введения сертификации электросамокатов стоит добиться их обязательной регистрации в ГИБДД, уверены общественники.
Фото на обложке: Brian A Jackson /
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