Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СДЭК запустил доставку в удобное время, налоговые долги компаний выросли почти на 30%: главное 11 июля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа, рынок продуктов для пользовательской кибербезопасности за год сократился на 60% по числу продаж лицензий и другие новости 11 июля.

СДЭК запустил доставку в удобное время, налоговые долги компаний выросли почти на 30%: главное 11 июля

Финансы

  • Налоговые долги компаний в 2022 году выросли на 27,5% до 2,5 трлн рублей. Причиной роста являются отсрочка уплаты НДС отдельными компаниями, доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок и т. д., сообщили «Известия».

Бизнес

  • СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Услуга бесплатная и действует для всех заказов «до двери».
  • Российский рынок продуктов для пользовательской кибербезопасности за год сократился на 60% по числу продаж лицензий и примерно на столько же в деньгах, узнал «Коммерсантъ».
  • Ozon увеличил ежемесячные выплаты на 40% для франчайзи ПВЗ, которые откроют точки в малых городах и новостройках. Поощрять владельца будут в течение полугода.
  • Производитель электровелосипедов VanMoof оказался на грани банкротства. Компания теряет деньги на ремонте каждого велосипеда, пишет TechCrunch.

Телекоммуникации

  •  Минпромторг предложил производителям смартфонов и планшетов разработать график портирования ОС «Аврора» от «Ростелекома» на свои устройства и начать их продажу в потребительском сегменте.

Транспорт

  • Минпромторг предложил включить электросамокаты в список товаров, которые обязательно нужно сертифицировать. После введения сертификации электросамокатов стоит добиться их обязательной регистрации в ГИБДД, уверены общественники.

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Danone локализует бренд «Активиа» для российского рынка
  2. 2 Роботы в медицине и в школах, российский газ в Европе, пик трудовой активности в РФ: главное для бизнеса 9 июля
  3. 3 Ozon увеличил ежемесячные выплаты на 40% для франчайзи ПВЗ
  4. 4 Сбербанк начал переговоры с банками о подключении к сервису «Плати QR»
  5. 5 Продажа алкоголя и табака по биометрии, рост числа ИБ-стартапов: главное 10 июля
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ