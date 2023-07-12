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Онлайн-собеседования, банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства: главное 12 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства, 81% российских компаний проводят онлайн-собеседования, россияне стали больше ухаживать за кожей и другие новости 12 июля.

Онлайн-собеседования, банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства: главное 12 июля

Финансы

  • Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные с их счетов средства.
  • Чистая прибыль Сбербанка в июне составила 138,8 млрд рублей – это лучший месячный результат с начала 2023 года. Достичь такого показателя помог продолжающийся кредитный бум и продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG, пишут «Ведомости».

Бизнес

  • 81% российских компаний проводят онлайн-собеседования. В основном это касается поиска менеджеров по продажам и IT-специалистов.
  • Продажи телевизоров в первом полугодии превысили показатели 2021 года. Эксперты ждут роста цен на технику из-за удорожания комплектующих и падения рубля, узнали «Ведомости».
  • Спрос на уходовые средства в сервисах доставки продуктов вырос почти в три раза. Лидерами по спросу на Ozon fresh являются бренды аптечной косметики.

Транспорт

  • УК обяжут ставить зарядки для электромобилей во дворах без согласия жильцов. Сейчас прорабатывают технические и юридические нормы для размещения зарядных станций, сообщают «Известия».

Телеком

  • Крупнейшие мобильные операторы утверждают, что смогли в первом полугодии увеличить скорость мобильного интернета в России, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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