Онлайн-собеседования, банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства: главное 12 июля

Карина Пардаева
Банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства, 81% российских компаний проводят онлайн-собеседования, россияне стали больше ухаживать за кожей и другие новости 12 июля.
Онлайн-собеседования, банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства: главное 12 июляКарина Пардаева
Финансы
- Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные с их счетов средства.
- Чистая прибыль Сбербанка в июне составила 138,8 млрд рублей – это лучший месячный результат с начала 2023 года. Достичь такого показателя помог продолжающийся кредитный бум и продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG, пишут «Ведомости».
Бизнес
- 81% российских компаний проводят онлайн-собеседования. В основном это касается поиска менеджеров по продажам и IT-специалистов.
- Продажи телевизоров в первом полугодии превысили показатели 2021 года. Эксперты ждут роста цен на технику из-за удорожания комплектующих и падения рубля, узнали «Ведомости».
- Спрос на уходовые средства в сервисах доставки продуктов вырос почти в три раза. Лидерами по спросу на Ozon fresh являются бренды аптечной косметики.
Транспорт
- УК обяжут ставить зарядки для электромобилей во дворах без согласия жильцов. Сейчас прорабатывают технические и юридические нормы для размещения зарядных станций, сообщают «Известия».
Телеком
- Крупнейшие мобильные операторы утверждают, что смогли в первом полугодии увеличить скорость мобильного интернета в России, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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