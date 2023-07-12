Банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства, 81% российских компаний проводят онлайн-собеседования, россияне стали больше ухаживать за кожей и другие новости 12 июля.

Онлайн-собеседования, банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства: главное 12 июля