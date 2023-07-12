«Тинькофф» поднял комиссию за пополнение карт через банкоматы долларами США и евро. Теперь она может достигать 10% – точный размер комиссии станет известен у банкомата.

До 10% от суммы пополнения: «Тинькофф» поднял комиссию за внесение долларов и евро через банкоматы