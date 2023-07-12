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До 10% от суммы пополнения: «Тинькофф» поднял комиссию за внесение долларов и евро через банкоматы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» поднял комиссию за пополнение карт через банкоматы долларами США и евро. Теперь она может достигать 10% – точный размер комиссии станет известен у банкомата.

До 10% от суммы пополнения: «Тинькофф» поднял комиссию за внесение долларов и евро через банкоматы

«Тинькофф» увеличил комиссию за пополнение счетов долларами США и евро через банкоматы. Новый размер комиссии действует с 7 июля, сообщает Frank Media со ссылкой на поддержку банка.

Комиссию за внесение валюты подняли до 4%, но в некоторых случаях она может достигать 10% – «фактическое значение доводится через банкомат до совершения операции», указано в описании тарифного плана «Тинькофф».

«Тинькофф» ввел комиссию за внесение долларов США и евро через банкоматы в начале июня, она составляла 1% от суммы пополнения.  

Фото на обложке: Elvira Kashapova / Shutterstock

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