Российские компании стали чаще проводить онлайн-собеседования

81% российских компаний проводят онлайн-собеседования. В основном это касается поиска менеджеров по продажам и IT-специалистов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru и платформы видеосвязи «Контур.Толк».

21% работодателей перевел все этапы подбора персонала в онлайн, 60% встречается с кандидатом лично для финального собеседования.

Эксперты выделяют несколько ситуаций, когда предпочтительнее онлайн-собеседования. Первая касается заказчиков из Москвы и Санкт-Петербурга, когда они ищут специалистов на местных рынках или в поисках сотруников с меньшими запросами. Здесь речь идет как об удаленной работе, так и о возможной релокации в город присутствия работодателя.

Во втором случае — это запросы от региональных компаний, третья ситуация — крупные корпорации, штат которых разбросан по разным регионам и странам и у них нет привязки к физическому местоположению сотрудников.

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