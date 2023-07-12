Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские компании стали чаще проводить онлайн-собеседования

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

81% российских компаний проводят онлайн-собеседования. В основном это касается поиска менеджеров по продажам и IT-специалистов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru и платформы видеосвязи «Контур.Толк».

Российские компании стали чаще проводить онлайн-собеседования

21% работодателей перевел все этапы подбора персонала в онлайн, 60% встречается с кандидатом лично для финального собеседования.

Эксперты выделяют несколько ситуаций, когда предпочтительнее онлайн-собеседования. Первая касается заказчиков из Москвы и Санкт-Петербурга, когда они ищут специалистов на местных рынках или в поисках сотруников с меньшими запросами. Здесь речь идет как об удаленной работе, так и о возможной релокации в город присутствия работодателя.

Во втором случае — это запросы от региональных компаний, третья ситуация — крупные корпорации, штат которых разбросан по разным регионам и странам и у них нет привязки к физическому местоположению сотрудников.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как продолжать работать продуктивно летом — 5 советов
  2. 2 Хотите понимать, что стоит за единичной проблемой? Попробуйте инструменты системного мышления
  3. 3 Что раздражает сотрудников на корпоративах и как это исправить?
  4. 4 Почему скучать на работе бывает полезно
  5. 5 5 настроек, которые снижают стресс при работе с Google Календарем

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

Все ВОЗМОЖНОСТИ