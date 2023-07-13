Объем денежных переводов из России в соседние страны сократился на треть, Илон Маск создал новую компанию под названием xAI и другие новости 13 июля.

Илон Маск создал компанию xAI, с зарубежных онлайн-продавцов предложили взимать НДС: главное 13 июля