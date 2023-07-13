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Илон Маск создал компанию xAI, с зарубежных онлайн-продавцов предложили взимать НДС: главное 13 июля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Объем денежных переводов из России в соседние страны сократился на треть, Илон Маск создал новую компанию под названием xAI и другие новости 13 июля.

Илон Маск создал компанию xAI, с зарубежных онлайн-продавцов предложили взимать НДС: главное 13 июля

Финансы

  • Объем денежных переводов из России в Казахстан, Киргизию, Грузию и Армению в мае 2023 года сократился на треть, до $625,9 млн, подсчитал РБК.
  • Граждане и индивидуальные предприниматели (ИП) для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут зарегистрироваться в ЕСИА и получить простую электронную подпись. Эти требования содержатся в проекте положения Банка России, где описаны правила работы платформы цифрового рубля, сообщили «Ведомости».

Россия

  • Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал из правительства свой законопроект о регулировании онлайн-продажи алкогольных напитков.

Бизнес

  • Президентом российского подразделения американской компании Mars (принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, Pedigree, Whiskas и др.) стал Михаил Базанов. Ранее этот пост занимал Махер Батруни, пишет «Коммерсантъ». 
  • В ЕЭК рассматривают вопрос о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Это коснется маркетплейсов, которые уплатят в бюджет 20% за товары иностранных продавцов. 
  • Илон Маск создал новую компанию под названием xAI. Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта, сообщается на сате компании.

Фото на обложке: Unsplash

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