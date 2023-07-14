Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса, Isuzu Motors решил полностью покинуть рынок РФ, Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office и другие события 14 июля.

Иностранцам усложнят выход из российского бизнеса, доход фрилансеров вырос на 53%: главное 14 июля