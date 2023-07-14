Иностранцам усложнят выход из российского бизнеса, доход фрилансеров вырос на 53%: главное 14 июля

Карина Пардаева
Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса, Isuzu Motors решил полностью покинуть рынок РФ, Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office и другие события 14 июля.
Иностранцам усложнят выход из российского бизнеса, доход фрилансеров вырос на 53%: главное 14 июляКарина Пардаева
Финансы
- Банк «Траст» может подать иск о банкротстве компании «Русский стандарт» Рустама Тарико. В банке непрофильных активов заявили, что структуры Тарико систематически не платят по остаткам реструктуризированного кредита. В «Русском стандарте» сказали, что платят регулярно, пишет РБК.
Бизнес
- Суммарный доход российских фрилансеров вырос на 53% в первом полугодии. В среднем от отечественных компаний такие сотрудники получают 100 тыс. рублей в месяц, сообщили «Ведомости».
- Многие россияне давно мечтают запустить свое дело, в основном по перепродаже товаров, открыть собственное производство или взять франшизу. При этом образование в сфере предпринимательского дела есть лишь у 23%.
- Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, узнали «Ведомости».
- АвтоВАЗ передаст 40% акций холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ) – крупнейшего российского производителя запчастей и компонентов – группе КАМАЗ, пишет РБК.
- Крупный японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Компания передаст акции своего филиала российскому автопроизводителю «Соллерс», сообщило агентство Kyodo.
Технологии и сервисы
- Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Новый шрифт Aptos разработал дизайнер Стив Маттесон.
- Tele2 разработал алгоритм ИИ для анализа пассажиропотока на дорогах России. Он вычисляет количество проезжающих людей, а также позволяет понять понять социально-демографические характеристики этой аудитории.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Илон Маск создал компанию xAI, с зарубежных онлайн-продавцов предложили взимать НДС: главное 13 июля
- 2 До 10% от суммы пополнения: «Тинькофф» поднял комиссию за внесение долларов и евро через банкоматы
- 3 Apple отключила россиянам подписку на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad
- 4 Онлайн-собеседования, банки обязали возмещать россиянам похищенные с их счетов средства: главное 12 июля
- 5 Что такое Private Equity и как работать с этим инструментом
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июля 2023
18 июля 2023
Популярное
Списки и рейтинги