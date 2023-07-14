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Иностранцам усложнят выход из российского бизнеса, доход фрилансеров вырос на 53%: главное 14 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса, Isuzu Motors решил полностью покинуть рынок РФ, Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office и другие события 14 июля.

Иностранцам усложнят выход из российского бизнеса, доход фрилансеров вырос на 53%: главное 14 июля

Финансы

  • Банк «Траст» может подать иск о банкротстве компании «Русский стандарт» Рустама Тарико. В банке непрофильных активов заявили, что структуры Тарико систематически не платят по остаткам реструктуризированного кредита. В «Русском стандарте» сказали, что платят регулярно, пишет РБК.

Бизнес

  • Суммарный доход российских фрилансеров вырос на 53% в первом полугодии. В среднем от отечественных компаний такие сотрудники получают 100 тыс. рублей в месяц, сообщили «Ведомости».
  • Многие россияне давно мечтают запустить свое дело, в основном по перепродаже товаров, открыть собственное производство или взять франшизу. При этом образование в сфере предпринимательского дела есть лишь у 23%.
  • Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, узнали «Ведомости».
  • АвтоВАЗ передаст 40% акций холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ) – крупнейшего российского производителя запчастей и компонентов – группе КАМАЗ, пишет РБК.
  • Крупный японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Компания передаст акции своего филиала российскому автопроизводителю «Соллерс», сообщило агентство Kyodo.

Технологии и сервисы

  • Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Новый шрифт Aptos разработал дизайнер Стив Маттесон.
  • Tele2 разработал алгоритм ИИ для анализа пассажиропотока на дорогах России. Он вычисляет количество проезжающих людей, а также позволяет понять понять социально-демографические характеристики этой аудитории.

Фото на обложке: Unsplash

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