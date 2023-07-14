«Авито Работа» рассчитала потенциальный заработок Барби в современной России

Аналитики «Авито Работы» рассчитали потенциальный заработок Барби в современной России. Освоив самую прибыльную из профессий, в которых Барби пыталась «строить карьеру», она могла бы получать ежемесячный доход в 600 тыс. рублей.
В преддверии выхода на широкий экран голливудского фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях «Авито Работа» подсчитала, сколько могла бы зарабатывать Барби в современной России.
По данным специалистов сервиса, профессии, в которых Барби пыталась «строить карьеру» (виды кукол, которые появлялись в продаже), составляют 62% от всех специальностей, представленных на рынке труда на данный момент. Самыми прибыльными из них являются (в разных городах России и в разное время года):
- дизайнер одежды – до 100 тыс. рублей в месяц;
- ветеринар – до 180 тыс. рублей в месяц;
- шеф-повар – до 300 тыс. рублей в месяц;
- разработчик компьютерных игр – до 400 тыс. рублей в месяц;
- стоматолог – до 600 тыс. рублей в месяц.
Ранее «Авто Работа» подсчитала потенциальный заработок в России героев «Гарри Поттера» и копирайтера, обладающего навыками нейросети.
Фото на обложке: Brenda Rocha - Blossom /
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