Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Авито Работа» рассчитала потенциальный заработок Барби в современной России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики «Авито Работы» рассчитали потенциальный заработок Барби в современной России. Освоив самую прибыльную из профессий, в которых Барби пыталась «строить карьеру», она могла бы получать ежемесячный доход в 600 тыс. рублей.

«Авито Работа» рассчитала потенциальный заработок Барби в современной России

В преддверии выхода на широкий экран голливудского фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях «Авито Работа» подсчитала, сколько могла бы зарабатывать Барби в современной России.

По данным специалистов сервиса, профессии, в которых Барби пыталась «строить карьеру» (виды кукол, которые появлялись в продаже), составляют 62% от всех специальностей, представленных на рынке труда на данный момент. Самыми прибыльными из них являются (в разных городах России и в разное время года):

  1. дизайнер одежды – до 100 тыс. рублей в месяц;
  2. ветеринар – до 180 тыс. рублей в месяц;
  3. шеф-повар – до 300 тыс. рублей в месяц;
  4. разработчик компьютерных игр – до 400 тыс. рублей в месяц;
  5. стоматолог – до 600 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Авто Работа» подсчитала потенциальный заработок в России героев «Гарри Поттера» и копирайтера, обладающего навыками нейросети.

Фото на обложке: Brenda Rocha - Blossom / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
  2. 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
  3. 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
  4. 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  5. 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

Все ВОЗМОЖНОСТИ