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OpenAI будет использовать материалы Associated Press для обучения нейросетей писать новости

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

OpenAI и Associated Press заключили соглашение – нейросети разработчика ChatGPT будут обучать писать новости на архивных материалах информационного агентства. Сотрудничество компаний поможет определить этичные варианты использования генеративного ИИ.

OpenAI будет использовать материалы Associated Press для обучения нейросетей писать новости

OpenAI получит доступ к материалам информационного агентства Associated Press для их использования в целях обучения своих нейросетей. Компании заключили двухлетнее соглашение, в рамках которого будут развивать партнерство, сообщает Axios.

Разработчик ChatGPT сможет использовать архив AP с 1985 года. В OpenAI полагают, что сотрудничество с AP поможет улучшить полезность сервисов компании и поможет определить этичные варианты использования генеративного искусственного интеллекта.

OpenAI имеет партнерское соглашение с фотобанком Shutterstock. Разработчик искусственного интеллекта обучает свои алгоритмы на контенте из библиотеки Shutterstock.

Фото на обложке: chrisdorney / Shutterstock

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