OpenAI будет использовать материалы Associated Press для обучения нейросетей писать новости

OpenAI и Associated Press заключили соглашение – нейросети разработчика ChatGPT будут обучать писать новости на архивных материалах информационного агентства. Сотрудничество компаний поможет определить этичные варианты использования генеративного ИИ.

OpenAI получит доступ к материалам информационного агентства Associated Press для их использования в целях обучения своих нейросетей. Компании заключили двухлетнее соглашение, в рамках которого будут развивать партнерство, сообщает Axios.

Разработчик ChatGPT сможет использовать архив AP с 1985 года. В OpenAI полагают, что сотрудничество с AP поможет улучшить полезность сервисов компании и поможет определить этичные варианты использования генеративного искусственного интеллекта.

OpenAI имеет партнерское соглашение с фотобанком Shutterstock. Разработчик искусственного интеллекта обучает свои алгоритмы на контенте из библиотеки Shutterstock.

Фото на обложке: chrisdorney / Shutterstock