С начала 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось

C января 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось. Направление теперь занимает 6% рынка молодых компаний. В лидерах — FinTech, проекты в сферах медицины и здоровья, узнал «Коммерсантъ».
Рост интереса к развитию продуктов в сфере кибербезопасности объясним в первую очередь уходом ряда зарубежных вендоров, что снизило порог входа на рынок, говорят эксперты.
Пока число новых сделок на рынке в целом отстает от показателей 2022 года, но многие команды только начинают анонсировать проекты. Вложения в ИБ-стартапы в ближайшее время будут расти, рынок ждет консолидация, считают его участники.
- За первый квартал 2023 года объем DDoS-атак вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость организации простой кибератаки составляет около 900 рублей в день. Городами-лидерами по числу атак стали Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск.
- Чтобы предотвратить подобные инциденты, StormWall рекомендовали компания подключить профессиональную защиту от DDoS-атак. Помимо этого, стоит также регулярно проводить аудит безопасности IT-инфраструктуры для выявления узких мест, которые повышают риски DDoS-атак.
Фото на обложке: Unsplash
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