Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

С начала 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

C января 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось. Направление теперь занимает 6% рынка молодых компаний. В лидерах — FinTech, проекты в сферах медицины и здоровья, узнал «Коммерсантъ».

С начала 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось

Рост интереса к развитию продуктов в сфере кибербезопасности объясним в первую очередь уходом ряда зарубежных вендоров, что снизило порог входа на рынок, говорят эксперты.

Пока число новых сделок на рынке в целом отстает от показателей 2022 года, но многие команды только начинают анонсировать проекты. Вложения в ИБ-стартапы в ближайшее время будут расти, рынок ждет консолидация, считают его участники.

  • За первый квартал 2023 года объем DDoS-атак вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость организации простой кибератаки составляет около 900 рублей в день. Городами-лидерами по числу атак стали Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск.
  • Чтобы предотвратить подобные инциденты, StormWall рекомендовали компания подключить профессиональную защиту от DDoS-атак. Помимо этого, стоит также регулярно проводить аудит безопасности IT-инфраструктуры для выявления узких мест, которые повышают риски DDoS-атак.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Хьюстон, у нас проблема: что делать, если в компании не все в порядке с клиентскими данными
  2. 2 Бизнес и киберсквоттинг: как защитить свой домен и товарный знак
  3. 3 Риски кибербезопасности при покупке бизнеса: как устранить?
  4. 4 Как хакеры атакуют программы лояльности и чем это грозит бизнесу и его клиентам
  5. 5 Интеллект искусственный, чувства реальные. Рассказываем об индустрии отношений с ботами
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июля 2023

Международный строительный чемпионат

10 июля 2023

Junior ML Contest

10 июля 2023

Build UP

10 июля 2023

Хакатон для молодых архитекторов «Города»

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

Все ВОЗМОЖНОСТИ