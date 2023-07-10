C января 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось. Направление теперь занимает 6% рынка молодых компаний. В лидерах — FinTech, проекты в сферах медицины и здоровья, узнал «Коммерсантъ».

С начала 2023 года число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось