Danone локализует бренд «Активиа» для российского рынка

Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» для российского рынка. Это поможет компании возобновить инвестирование в развитие местного бизнеса, заявили в Danone. Йогурты «Активиа» будут продаваться в России под брендом «Актибио».
Французская компания Danone локализует международный бренд «Активиа» для российского рынка. Об этом говорится в заявлении компании.
«Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории», – сообщили в пресс-службе Danone.
Возобновление инвестирования в российский бизнес окажет существенное влияние на развитие всей отрасли молочных продуктов в России, отметили в Danone.
Йогурты «Активиа» будут переименованы в «Актибио». Изменится только название и дизайн упаковки, подчеркнули в Danone. Технология приготовления продуктов и их рецептура останется прежней.
В октябре Danone объявила о начале процесса «передачи эффективного контроля» над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Интерес к российским активам компании проявила группа компаний «Агранта».
Фото на обложке: Cineberg /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Роботы в медицине и в школах, российский газ в Европе, пик трудовой активности в РФ: главное для бизнеса 9 июля
- 2 Почти за год обороты ресторанов-партнеров Ultima от «Яндекс.Еды» среднем выросли на 45%
- 3 Гипермаркет «Лента» открыл собственный ресторан
- 4 Уйти из ТЦ: как развивать гастробизнес, если фуд-точки больше не рентабельны
- 5 10 молодых российских производителей альтернативной еды
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июля 2023
10 июля 2023
10 июля 2023