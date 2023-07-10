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Danone локализует бренд «Активиа» для российского рынка

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» для российского рынка. Это поможет компании возобновить инвестирование в развитие местного бизнеса, заявили в Danone. Йогурты «Активиа» будут продаваться в России под брендом «Актибио».

Danone локализует бренд «Активиа» для российского рынка

Французская компания Danone локализует международный бренд «Активиа» для российского рынка. Об этом говорится в заявлении компании.

«Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории», – сообщили в пресс-службе Danone.

Возобновление инвестирования в российский бизнес окажет существенное влияние на развитие всей отрасли молочных продуктов в России, отметили в Danone.

Йогурты «Активиа» будут переименованы в «Актибио». Изменится только название и дизайн упаковки, подчеркнули в Danone. Технология приготовления продуктов и их рецептура останется прежней.

В октябре Danone объявила о начале процесса «передачи эффективного контроля» над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Интерес к российским активам компании проявила группа компаний «Агранта».

Фото на обложке: Cineberg / Shutterstock

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