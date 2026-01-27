95% россиян считают профилактические осмотры полезными — но с 2023-го лишь 9% прошли чекап для выявления онкологии
Лишь 9% россиян прошли онкочекап с 2023 года
Только 9% россиян за последние три года проходили онкочекап для раннего выявления онкологических заболеваний, следует из исследования Росгосстраха и Клиники уха, горла, носа. Почти 100% опрошенных считают профилактические осмотры полезными. Однако чуть больше половины обращаются к врачу лишь тогда, когда появляется боль или выраженные симптомы.
Треть россиян считает профилактические обследования слишком дорогими
Согласно исследованию, почти все участники опроса (95%) считают профилактические осмотры полезными. Одновременно 47% респондентов сообщили, что не находят времени на такие обследования, а 28% считают их слишком дорогими.
В результате 61% опрошенных обращаются к врачу только при появлении боли или других симптомов. Регулярные диспансеризации и профилактические чекапы проходят лишь 16,37% респондентов.
Онкочекап за три года прошли менее 10% опрошенных
Наиболее уязвимой областью профилактики остаётся онкология. По данным исследования, за последние три года онкочекап прошли только 9% участников опроса. Ещё 32% либо стараются не думать о рисках онкологических заболеваний, либо не обращаются к врачу без необходимости.
Исследование показало, что 72% опрошенных пользуются добровольным медицинским страхованием, чаще всего в рамках корпоративных программ. При этом у 19% респондентов есть опыт онкострахования — личного или также корпоративного.
Регулярные чекапы остаются вопросом мотивации
По данным исследования, основной мотив заботы о здоровье носит позитивный характер: 72% респондентов хотят чувствовать себя хорошо. Страх перед заболеванием в качестве мотива назвали 19% опрошенных.
«Даже понимая важность профилактики, людям часто не хватает мотивации заботиться о своем самочувствии регулярно, не дожидаясь первых симптомов болезни, — отметила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании Росгосстрах Ольга Купцова.
По её словам, превентивный подход, включая регулярные чекапы и заблаговременно оформленные полисы онкострахования, формирует привычку осознанного отношения к здоровью.
Онкологические заболевания включили в список профессиональных болезней
Ранее Минздрав обновил перечень профессиональных заболеваний, включив в него онкологические заболевания. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Согласно обновлённому перечню, в список включено более 40 факторов, которые могут приводить к развитию злокачественных новообразований. В их числе — воздействие инсоляции при работе на открытом воздухе, ручная электродуговая и газовая сварка и резка металлов, а также воздействие отработавших газов дизельных двигателей, связанных с риском рака лёгких.
