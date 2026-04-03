Сергей Ляджин стал новым техническим директором VK — до прихода в компанию он 10 лет работал в Яндексе
В новой роли он объединит команды разработки, чтобы ускорить внедрение новых технологий
VK назначила Сергея Ляджина техническим директором компании, сообщили в пресс-службе. С 2023 года он занимал позицию технического директора «ВКонтакте», а до этого более 10 лет развивал сервисы Яндекса. В новой роли он будет отвечать за масштабирование ключевых технологических решений и объединит команды разработки по основным направлениям — от соцсетей до генеративного ИИ.
VK централизует разработку ключевых технологических направлений
Как сообщили в пресс-службе VK, в новой должности Сергей Ляджин будет курировать разработку социальных платформ, медиаконтента, облачной инфраструктуры, рекламных технологий и решений в области генеративного искусственного интеллекта.
Консолидация этих направлений предполагает объединение команд разработки, что позволит внедрять единые технологические решения во всех продуктах компании. По данным VK, это должно ускорить внедрение технологий в проектах компании.
Ожидается, что это сократит затраты на разработку и инфраструктуру, а также позволит быстрее запускать новые продукты и внедрять изменения в существующие сервисы.
Сергей Ляджин перешёл в VK после 10 лет работы в Яндексе
Сергей Ляджин присоединился к VK в 2023 году, заняв позицию технического директора социальной сети «ВКонтакте». До этого он более 15 лет занимался разработкой высоконагруженных систем.
До работы в VK Сергей Ляджин отвечал за разработку биржевых и брокерских сервисов. Также в течение 10 лет он занимал руководящие позиции в Яндексе, где развивал и создавал различные сервисы компании.
Контекст
Назначение нового технического директора отражает фокус VK на развитии единой технологической платформы: объединение команд и решений должно ускорить вывод продуктов на рынок и оптимизировать затраты.
Ранее компания уже усиливала ключевые направления через кадровые назначения. В апреле 2025 года Марианна Максимовская возглавила VK Видео и отвечает за стратегию платформы и развитие новых форматов контента, что стало частью укрепления направлений видео, ИИ и безопасности.
