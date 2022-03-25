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Apple запустит услугу подписки на свои устройства

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Apple запустит услугу подписки на iPhone. Как ожидается, работа над сервисом будет завершена в течение года.

Apple запустит услугу подписки на свои устройства

Apple работает над сервисом подписки для iPhone и других устройств, сообщил Bloomberg. Сервис сделает владение гаджетом похожим на оплату ежемесячной подписки за приложение.

Идея состоит в том, чтобы сделать процесс покупки iPhone или iPad таким же, как ежемесячная оплата хранилища iCloud или подписки на Apple Music. Отмечается, что пользователи получат возможность управлять подпиской с помощью Apple ID и учетной записи App Store. Оформление подписки также будет возможным в интернет-магазине Apple и в физических торговых точках.

Услуга будет отличаться от рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет составлять только стоимость устройства, разделенную на 12 или 24 месяца, пишет агентство. Компания в рамках подписки рассматривает возможность предоставления пользователям возможности менять свои устройства на новые модели.

Пока точно неизвестно, какие устройства будут доступны по подписке. Услугу планируется запустить до конца 2022 года или в начале 2023 года.

Фото на обложке: hurricanehank / Shutterstock

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