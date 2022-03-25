Apple запустит услугу подписки на свои устройства

Apple запустит услугу подписки на iPhone. Как ожидается, работа над сервисом будет завершена в течение года.
Apple работает над сервисом подписки для iPhone и других устройств, сообщил Bloomberg. Сервис сделает владение гаджетом похожим на оплату ежемесячной подписки за приложение.
Идея состоит в том, чтобы сделать процесс покупки iPhone или iPad таким же, как ежемесячная оплата хранилища iCloud или подписки на Apple Music. Отмечается, что пользователи получат возможность управлять подпиской с помощью Apple ID и учетной записи App Store. Оформление подписки также будет возможным в интернет-магазине Apple и в физических торговых точках.
Услуга будет отличаться от рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет составлять только стоимость устройства, разделенную на 12 или 24 месяца, пишет агентство. Компания в рамках подписки рассматривает возможность предоставления пользователям возможности менять свои устройства на новые модели.
Пока точно неизвестно, какие устройства будут доступны по подписке. Услугу планируется запустить до конца 2022 года или в начале 2023 года.
Фото на обложке: hurricanehank /
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