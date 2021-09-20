В 70% инцидентов с электросамокатами страдают сами пользователи — «АльфаСтрахование»

Специалисты «АльфаСтрахования» выяснили, что в 70% обращений, связанных с происшествиями на электросамокатах, травмы получили сами пользователи. Только в 6% случаев пострадали третьи лица (пешеходы или автомобилисты), сообщила пресс-служба страховой компании.

Почти в четверти случаев (24%) в результате падения с самоката у потерпевших также разбивались смартфоны (один раз — ноутбук).

По сравнению с сезоном 2020 года популярность страхового полиса при аренде электросамоката выросла. Специалисты компании объясняют такую динамику двумя факторами: растущей популярностью электросамокатов как городского транспорта и увеличившимся количеством поездок.

Вместе с этим общий размер выплат вырос более чем в 10 раз. Средняя компенсация, получаемая пользователем при страховом случае, также выросла в 2 раза и составила около 50 тысяч рублей.

«Страховые выплаты производятся дистанционно, и в большинстве случаев — на основании электронных копий документов. Популярность краткосрочной аренды будет расти, а для безопасного передвижения на электросамокате нужно не только обладать некоторыми навыками, но и иметь возможность легко защитить себя на случай непредвиденного дорожного происшествия», — сказал директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев.

Большинство пострадавших (54%) обращались к страховщику с серьезными травмами: переломами конечностей, а также сотрясением мозга и ушибами лица. Остальные 46% — с травмами легкой тяжести: ссадинами и ушибами. Также каждый четвертый случай (24%) сопровождался разбитой техникой.

Наиболее частые происшествия с участием электросамокатов и клиентов «АльфаСтрахование»: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Воронеж, Уфа и Челябинск.

Компания страхует пользователей электросамокатов от различных происшествий. Услуга предполагает выплату от 100 до 500 тысяч рублей на самого пострадавшего, а также страхование гражданской ответственности за вред, который он может причинить здоровью или имуществу третьих лиц.

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Фото на обложке: Pexels