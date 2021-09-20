Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В 70% инцидентов с электросамокатами страдают сами пользователи — «АльфаСтрахование»

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

Специалисты «АльфаСтрахования» выяснили, что в 70% обращений, связанных с происшествиями на электросамокатах, травмы получили сами пользователи. Только в 6% случаев пострадали третьи лица (пешеходы или автомобилисты), сообщила пресс-служба страховой компании.

В 70% инцидентов с электросамокатами страдают сами пользователи — «АльфаСтрахование»

Почти в четверти случаев (24%) в результате падения с самоката у потерпевших также разбивались смартфоны (один раз — ноутбук).

По сравнению с сезоном 2020 года популярность страхового полиса при аренде электросамоката выросла. Специалисты компании объясняют такую динамику двумя факторами: растущей популярностью электросамокатов как городского транспорта и увеличившимся количеством поездок.

Вместе с этим общий размер выплат вырос более чем в 10 раз. Средняя компенсация, получаемая пользователем при страховом случае, также выросла в 2 раза и составила около 50 тысяч рублей.

«Страховые выплаты производятся дистанционно, и в большинстве случаев — на основании электронных копий документов. Популярность краткосрочной аренды будет расти, а для безопасного передвижения на электросамокате нужно не только обладать некоторыми навыками, но и иметь возможность легко защитить себя на случай непредвиденного дорожного происшествия», — сказал директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев.

Большинство пострадавших (54%) обращались к страховщику с серьезными травмами: переломами конечностей, а также сотрясением мозга и ушибами лица. Остальные 46% — с травмами легкой тяжести: ссадинами и ушибами. Также каждый четвертый случай  (24%) сопровождался разбитой техникой.

Наиболее частые происшествия с участием электросамокатов и клиентов «АльфаСтрахование»: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Воронеж, Уфа и Челябинск.

Компания страхует пользователей электросамокатов от различных происшествий. Услуга предполагает выплату от 100 до 500 тысяч рублей на самого пострадавшего, а также страхование гражданской ответственности за вред, который он может причинить здоровью или имуществу третьих лиц.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Pexels

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большинство работодателей считают, что закрывать вакансии стало сложнее — исследование
  2. 2 Агрегаторам предложили обеспечить самозанятых минимальным пакетом соцгарантий
  3. 3 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
  4. 4 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
  5. 5 Как компании-миллиардеры выглядели на старте?

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2021

Tech Export to India

20 сентября 2021

Finlanding

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма