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Разработчики, дизайнеры и аналитики приглашаются к участию в онлайн-хакатоне по Flutter

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

С 27 ноября по 2 декабря пройдёт хакатон по Flutter от «Лиги Ставок». За лучшее решение задачи победитель получит 160 тыс. рублей, а самые успешные участники — возможность стать частью команды организатора.

Разработчики, дизайнеры и аналитики приглашаются к участию в онлайн-хакатоне по Flutter

Flutter — средства разработки мобильных приложений от Google. За пять дней flutter-разработчикам вместе с UI/UX-дизайнерами и аналитиками предстоит создать систему виджетов спортивных событий, которые будут отображать текущую и изменяющуюся в режиме реального времени статистику.

Хакатон Liga Stavok Flutterthon пройдёт в режиме онлайн. Каждый день участники будут получать консультацию экспертов по видеосвязи.

Победителями станут команды, набравшие наибольшее количество баллов от жюри после питчинга проекта.

Подробнее о мероприятии и регистрация на сайте.

Фото на обложке: AndrewLozovyi/Depositphotos

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