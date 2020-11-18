С 27 ноября по 2 декабря пройдёт хакатон по Flutter от «Лиги Ставок». За лучшее решение задачи победитель получит 160 тыс. рублей, а самые успешные участники — возможность стать частью команды организатора.

Разработчики, дизайнеры и аналитики приглашаются к участию в онлайн-хакатоне по Flutter