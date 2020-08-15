Роман Абрамович вместе с партнерами инвестирует $20 млн в создание игр

Роман Абрамович вместе с GEM Capital и продюсером Сергеем Корнихиным вложит $20 млн в игровую компанию 110 Industries. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей сторон сделки.

Большая часть инвестиций пойдет на разработку первой игры 110 Industries – в обмен на часть прав и, соответственно, часть будущих доходов от нее.

110 Industries является издателем и продюсером, разрабатывает креативную часть / концепцию игр для платформ PS, Xbox, Nintendo. Компания привлекает финансирование для производства каждой игры и отвечает за стратегию ее продвижения,

Это не первый инвестиционный раунд компании. На старте 110 Industries получила $3 млн от основателей, после этого привлекла еще $1 млн от частных инвесторов.

Первую игру под названием «Wanted: dead» компания планирует выпустить в 2022 году, ее бюджет не раскрывается. Производством этой игры по заказу 110 Industries занимается известная японская игровая студия, ее название представители компании также не расркывают.

110 Industries была создана в октябре 2017 года Сергеем Колобашкиным. Позднее к нему присоединились управляющие партнеры the Untitled ventures Игорь Лутц, Антон Полетаев и сооснователь фонда Константин Синюшин. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Фото: Unsplash