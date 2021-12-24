МТС AI запустила ИИ-акселератор с менторами, работавшими в Google, Shazam, PayPal

Акселератор для ИИ-стартапов Intema, «дочки» MTC AI, представил программу обучения и состав менторов, сообщила пресс-служба компании. Технологический трек включает 80 часов лекций об ИИ-направлениях. Менторы акселератора работали в Google, Shazam, PayPal и других IT-гигантах.

Акселератор предлагает фаундерам smart money: техническую и бизнес-экспертизу менторов из международных технологических компаний, доступ к вычислительным мощностям, а также инвестиции до $100 тысяч на проект. Лучшие проекты могут претендовать на дополнительные инвестиции до $500 тысяч от фонда в составе Intema.

Подать заявку можно на сайте. Первая волна программы стартует в январе 2022 года и продлится 12 недель в онлайн-формате. За это время эксперты акселератора научат фаундеров проводить клиентские исследования, создавать стратегию развития, подобрать правильных сотрудников в команду, продвигать проекты на разных рынках, разбираться в юридических тонкостях.

Cтартапам, участвующим в акселераторе, будет доступна экспертиза более 45 менторов, среди которых Йонас Ванг Грегерсен, сотрудничавший с Google. Кристиан Микко, стоявший у истоков создания IT-основы сервиса Shazam, Эльдар Садиков, разрабатывавший архитектуру торговой платформы в PayPal, и другие.

Участники акселератора получат особые условия от партнеров Intema и непосредственно акселератора. Так, Nvidia предоставит стартапам кредиты на технические лекции по ИИ, GAN — купоны на множество полезных для стартапов сервисов, Plug and Play — огромный нетворк в стартап-экосистеме по всему миру.

В рамках финальной питч сессии на демо-дне стартапы смогут привлечь инвестиции от самого акселератора, Nvidia, Intel, Bosch и других.

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