Adobe случайно удалила фотографии пользователей при обновлении приложения Lightroom
Компания Adobe случайно удалила фотографии и пресеты пользователей при обновлении приложения Lightroom для iPhone и iPad. Об этом в социальных сетях и на форумах сообщили пользователи приложения. На сообщения первым обратило внимание издание PetaPixel.
Lightroom — популярный редактор для обработки фотографий. По словам пользователей, они скачали последнюю версию приложения для iOS 5.4. После обновления Lightroom все фотографии и пресеты пользователей оказались стерты.
Первые сообщения о проблеме появились 18 августа. Некоторые пользователи говорили, что потеряли пресеты, за которые заплатили сотни долларов.
Did anyone else lose all your @Adobe @Lightroom photos and presets with their last update?! 😭 This is literally the worst. I lost 800 pictures and all my paid presets (which are worth hundreds of dollars.) All they have to say is we apologize. 🤯 pic.twitter.com/5xGsJ3nEaR— Lauren Lambert (@llambert89) August 20, 2020
19 августа представитель Adobe Рик Флор написал пост, в котором признал ошибку в приложении. По его словам, пропали фотографии только тех клиентов, которые пользовались бесплатной версией Lightroom. Данные приложений, синхронизированных с облачным хранилищем Adobe Cloud, не пострадали.
Как заявил Флор, приложение для Android и десктопная версия Lightroom также в порядке.
Adobe выпустила версию 5.4.1, в которой исправила ошибку. Однако Рик Флор сообщил, что удаленные фотографии нельзя восстановить. Компания не сообщила, сколько пользователей потеряли фотографии и пресеты.
«Мы искренне извиняемся перед всеми пользователями, которых затронула эта проблема», — написал представитель Adobe.
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