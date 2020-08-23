Adobe случайно удалила фотографии пользователей при обновлении приложения Lightroom

Компания Adobe случайно удалила фотографии и пресеты пользователей при обновлении приложения Lightroom для iPhone и iPad. Об этом в социальных сетях и на форумах сообщили пользователи приложения. На сообщения первым обратило внимание издание PetaPixel.

Lightroom — популярный редактор для обработки фотографий. По словам пользователей, они скачали последнюю версию приложения для iOS 5.4. После обновления Lightroom все фотографии и пресеты пользователей оказались стерты.

Первые сообщения о проблеме появились 18 августа. Некоторые пользователи говорили, что потеряли пресеты, за которые заплатили сотни долларов.

19 августа представитель Adobe Рик Флор написал пост, в котором признал ошибку в приложении. По его словам, пропали фотографии только тех клиентов, которые пользовались бесплатной версией Lightroom. Данные приложений, синхронизированных с облачным хранилищем Adobe Cloud, не пострадали.

Как заявил Флор, приложение для Android и десктопная версия Lightroom также в порядке.

Adobe выпустила версию 5.4.1, в которой исправила ошибку. Однако Рик Флор сообщил, что удаленные фотографии нельзя восстановить. Компания не сообщила, сколько пользователей потеряли фотографии и пресеты.

«Мы искренне извиняемся перед всеми пользователями, которых затронула эта проблема», — написал представитель Adobe.

Приложение Lightroom с 20 Гб в облачном хранилище стоит 499 рублей в месяц, с 1 Тб — 644 рубля в месяц. Пакет приложений Creative Cloud, в том числе редактор Lightroom с облаком на 100 Гб, стоит 1932 рубля в месяц.